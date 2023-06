TREŠNJE SU OVIH DANA SKUPE KAO SUVO ZLATO: Evo kako da vam ne propadnu već drugi dan, ovo su fore da ostanu duže SVEŽE!

Još pre koju nedelju je počela sezona trešanja, a s obzirom na to da su skupe kao suvo zlato, nema mesta rasipanju, pa je dobro znati pravilno čuvati ovo sočno voće.

Ne samo da su trešnje ukusne za grickanje već ih možete koristiti i u različitim receptima.

Sveže ubrane trešnje mogu da potraju tri do četiri dana na pultu, a u frižideru će ostati sveže i do nedelju dana. No, pravo je pitanje kako ih pravilno čuvati. Evo nekoliko korisnih saveta kako maksimalno produžiti svežinu i rok trajanja ovih ukusnih voćkica.

1. Držite trešnje suvim

Vlaga ubrzava kvarenje, zato ih operite tek neposredno pre konzumacije ili korišćenja u receptima. Ako su mokre, pre skladištenja ih osušite papirnim ubrusima.

2. Uklonite pokvarene trešnje

Pročešljajte svoju zalihu i uklonite sve trešnje s modricama ili deformacijama.

3. Ne uklanjajte peteljke

Peteljke su simbol svežine i pomažu u produženju roka trajanja svežih trešanja.

4. Stavite ih na tamno mesto

Ako ih ne držite u hladnjaku, trešnje pohranite u čistu zdjelu na tamnom mjestu, koje nema pristup izravnoj sunčevoj svjetlosti.

5. Za duže skladištenje koristite frižider

Ako planirate da duže čuvate trešnje, rasporedite ih u jednom sloju na lim za pečenje i stavite u frižideru. Ovako će ostati sveže do 7 dana.

6. Zamrznute trešnje mogu da potraju i do šest meseci

A šta kada sezona trešanja prođe? Zamrznite ih! Idealne su za smutije ili kuvanje, a zamrznute trešnje mogu da potraju i do šest meseci.

Evo kako to uraditi: Prvo je važno odabrati zrelo voće, bez nagnječenja i modrica. Nakon što ste odabrali najbolje plodove, operite trešnje i dobro ih osušite. Potom uklonite peteljke.

Sledeći korak je vađenje koštica, što možete napraviti oštrim nožem ili posebnim alatom. Trešnje je potom potrebno brzo zamrznuti. To možete učiniti tako da ih rasporedite u jednom sloju na lim za pečenje i ostavite u zamrzivaču najmanje dva sata, piše Index.hr.

Nakon što su se dobro smrzle, prebacite trešnje u vrećicu za zamrzavanje ili hermetički zatvorenu posudu. Kada dođe vreme za uživanje u zamrznutim trešnjama, izvadite ih iz zamrzivača četiri sata pre upotrebe. Na taj način možete da uživate u ukusu leta čak i kada su trešnje izvan sezone!

