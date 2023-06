"DIRAJU ME PO GLAVI I BULJE U MENE" Amerikanka posetila Balkan i prošla KAO BOSA PO TRNJU, a jedna stvar ju je POSEBNO RAZBESNELA

Brojni turisti širom sveta budu oduševljeni kada posete Srbiju ili druge zemlje u našem okruženju. Međutim, čini se da jedna Amerikanka sa sobom neće poneti lepa iskustva nakon svoje posete balkanskim zemljama, jer, ako je verovati njenoj priči, ovo putovanje ju je emocionalno iscrpilo.

Tiktokerka iz Amerike po imenu Lena, koja svoja solo putovanja sa niskim budžetom širom sveta objavljuje na ovoj društvenoj mreži, svoj dvonedeljni boravak na Balkanu, posetu Srbiji, Bosni i Hercegovini i drugim zemljama opisala je kao "najteže putovanje u životu".

"Da budem iskrena, ovo mi je najteže putovanje do sad. Biti ovde je teško. Emocionalno sam iscrpljena. Znala sam da će biti donekle izazovno, ali nisam očekivala da ću biti ovako...", počela je ona svoju priču.

"Pokušavam da budem empatična i trudim se da razumem da ljudi ovde možda nisu nikad upoznali Afroamerikanku, ali umorna sam da stalno bulje u mene. To nije kao da mi se smeškaju, nego jednostavno bulje! Diraju me, diraju mi kožu, diraju me po glavi kao da sam životinja. Pustite me na miru", rekla je ona u svom videu.

Kako je objasnila, toliko joj je čudno što neki ljudi čak uspore automobilima kako bi joj nešto dobacili. A tvrdi da se dešavalo i da viču na nju.

"Ne samo lokalci, ljudi iz hostela u kojem boravim takođe me živciraju ponekad. Vidi se da neki od njih nikad nisu imali interakciju s Afroamerikankom", rekla je.

Pored navedenih stvari zbog kojih joj je ovo putovanje jedno od najgorih, objasnila je da je dodatno nervira što niko ne veruje da je iz Amerike.

"Pitaju me odakle sam, a kada im odgovorim da sam iz SAD, pitaju me odakle sam 'stvarno'. Možete li je**no da mi verujete kad vam kažem odakle sam?", dodala je.

Onda je navela šta ju je najviše iznerviralo.

"Samo želim mir, a ne mogu da ga nađem ovde! Mogu li samo da postojim kao Afroamerikanka i da me niko ne uznemirava? Ovde sam dve nedelje, a već sam dobila onu reč na N. Znaš da se ta reč ne govori, zašto uopšte misliš da je to neka kul reč s kojom možeš da se sprdaš sa svojim prijateljima i izgovarati je ispred mene", rekla je sada već vidno iznervirana Lena.

Ipak, istakla je da je zahvalna na putovanju i svemu što je videla, ali nije sigurna da li će imati snage da putovanje od 7 nedelja izdrži do kraja.

"Previše je sve ovo", zaključila je Lena.

Komentari ispod ove objave su izostali, jer je Lena zaključala deo za komentarianje, nakon što su je mnogi osudili što je Balkance nazvala rasisitima. Ali, kako je objasnila u drugom videu, ona to nikada nije rekla.

Ipak u nekim sledećim videima, ljudi su pisali da im je žao što njeno putovanje ne prolazi onako kako je zamislila, a bilo je i onih koji su joj preporučili da Balkan ne posećuje.

"Kao Balkancu, žao mi je što si imali tako mentalno iscrpljujuće iskustvo, ali obećavam ti da nismo svi takvi", "Ja sam imala totalno drugačije iskustvo. Bilo mi je predivno, pomagali su mi gde god se nađem", "Žao mi je. Nemoj tu da ostaneš, čuvaj svoj mir", "Te države ne treba ni posećivati", "Neprihvatljivo", bili su samo neki od komentara.

