AMERIKANKA NAPUSTILA PARIZ I PRESELILA SE U BEOGRAD! NJENOM ODUŠEVLJENJU KRAJA NEMA: Hvali ljude, modu, policajce, a BEZBEDNOST...

Bler je Amerikanka koja je u Srbiju došla iz Pariza, odlučila je da ostane u Beogradu, gde trenutno živi, a na svom TikTok nalogu s pratiocima deli svoja iskustva o životu u našoj prestonici.

Ovog puta je ispričala o svom utisku da li je Beograd bezbedan grad, pogotovo za žene koje putuju same.

foto: Printscreen/Tik Tok

- Da li je Beograd bezbedan grad? Moram da kažem da je Beograd jedan od bezbednijih gradova u kojima sam živela.. Pre Beograda, živela sam u Parizu i gospode bože, ljudi su bili u fazonu, ne izlazi sama noću, kada izlaziš tamo u provod - ne idi metroom noću... Naravno, kao žena i potpuno sama u inostranstvu, oklevam, pa pomislim hoće li me neko kidnapovati, zgrabiti, odvesti u belo roblje...

U Beogradu se osećam bezbedno, ovde mogu da se šetam u 2, 3 ujutru i niko neće da me uznemirava... Totalno je bezbedan, a ovo kažem kao prekaljeni putnik - dobar je gradski prevoz, sve je umreženo, jedino što mislim je da autobusu sada dosta kasne, ali nisam sigurna da li je to 24 sata, grad ima Wi-Fi. Ako nemate SIM karticu kada dođete, možete se povezati, ljudi su ekstremno ljubazni i ako vam treba pomoć stranci će vam pomoći. Po centru grada su policajci, pričala sam njima i veoma su prijateljski nastrojeni.. Nije nije pokušao da me napadne, ili ne daj bože, kidnapuje, tako da moram da kažem da je Beograd u poređenju sa Singapurom gde su me pratili ili u Velingtonu (Novi Zeland) gde su me pratili i zamalo napali, a to bi trebalo da su bezbedne zemlje...

foto: Printscreen/Tik Tok

Dakle, ako si solo putnica, mlada, ne znaš gde se nalaziš i izgledaš kao da si se izgubila, ljudi ovde su baš od pomoći i hoće da pomognu. Policija je prijateljski nastrojena (treba da napravim video i o tome). I možete ići i šetati u bilo koje doba dana. Srbi su druželjubivi, spremni da pomognu, mnogo njih govori engleski. Kako je sada leto, primetila sam mnogo više turista... da, možete se oblačiti kako želite, kao žena, ako hoćete nosite i kratke šortseve, minijaturne topove, možete, ako hoćete da budete skroz pokrivene i to je ok - niko vas neće osuđivati kako se oblačite ili reći da privlačite pažnju garderobom, to ovde nije slučaj.

foto: Printscreen/Tik Tok

Imaju dosta trotoara, rekla bih da je idealan grad za šetnje, ima nekoliko radnji koje su otvorene noću, pa ako posle partijanja hoćete da uzmete nešto tipa sendviča ili peciva, imate gde. Moram da kažem, ovo je jedan od bezbednijih gradova i mnogo mi je drago što sam napustila Pariz jer to nije bezbedan grad - i naglasila da se ovde može da prihvati vožnju od stranca, a da se ne oseti neprijatno i pristane, ali naglašava da je ona ipak prekaljeni putnik, pa to ipak ne bi preporučila baš svakom i za kraj opet naglasila da je Beograd bezbedan grad i pozvala sve da ga posete.

U komentarima ispod videa su mnogi ostavljali šozitivne komentare i složili se da je Beograd bezbedan, a mnogi su je i pohvalili zbog pozitivnog mišljenja i trazbijanja stereotipa.

(Kurir.rs/A.M.)