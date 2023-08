"SVAKI PETAK IZUZETAK" Ovaj Beograđanin je pre 8 godina odbrusio hrvatskom reporteru i ušao U ANALE: Nećete verovati čime se bavio

Leo Mujić je 2015. postao glavna zvezda viralnog snimka kada je hrvatskom reporteru o gužvi na auto-putu izrevoltirano rekao: "Nije gužva, nego je katastrofa. Uvedite vinjete. Kakvo je ovo iživljavanje? Znači, petkom se uvek zezne čovek kad ide, je l' da? Svaki petak izuzetak." Viralni snimak star osam godina i dalje je svakog petka aktuelan u periodu ozloglašenog saobraćajnog "špica", posebno kad je sezona godišnjih odmora. Ljudi Lea godinama citiraju na društvenim mrežama.

Iako je ceo region o njemu brujao tada, ime Lea Mujića je dobro poznato u svetu umetnosti. Proslavljeni baletan i koreograf ima posebnu vezu sa Beogradom, a svi se iznenade kada, gledajući njegove footgrafije, saznaju koliko on ima godina.

Leo Mujić je odmah nakon završetka baletske škole upisao je "L’Ecole-atelier Rudra Bejart" u Lozani, a zatim je počeo da sarađuje sa uglednim koreografima i da nastupa u predstavama prestižnih produkcija.

Čuveni umetnik rođen je u Beogradu. Njegovi roditelji došli su šezdesetih iz Hrvatske na studije u našu prestonicu.

- I ja sam se tamo rodio i živeo do druge godine rata, kad sam otišao. A ovo ‘j’ u prezimenu dogodilo se kada je neko, valjda u Beogradu, pogrešio u pisanju - izjavio je 2017. za "Jutarnji hr" koji je naveo da je Leo 2013. prestao da se bavi baletom.

foto: Printscreen/HRT

Leova majka radila je kao pedagog, a otac se bavio psihologijom.

- Odradili su dva najvažnija segmenta vaspitanja: lični potencijal i zeleno svetlo da radim ono što hoću. Imam sestru, živi u Londonu, psiholog je... adaptirani ljudi - izjavio je jednom prilikom.

Prema poslednjim informacijama, Leo živi u Zagrebu.

foto: Printskrin

- Pa ja sam se s tim osećajem pripadnosti davno oprostio. Jedino ovde odakle sam, pitaju me odakle sam. Moj je govor beogradski, ostaće ceo moj život. Kada govorim neke druge jezike, onda je to irelevantno. Zagreb je jedna sredina koja se ne nameće, odgovara mi. Moj Zagreb je jedna vrlo reducirana stvar, malo ljudi poznajem, gotovo da ne idem nigde, malo u restorane, na fitnes, imam u Zagrebu lep stan i to je to. Nisam ono odakle sam, iako znam odakle sam. Ne krijem se ispod zastava i simbola, lako sednem u avion - rekao je ranije Leo za "Jutarnji hr".

foto: Printscreen/HRT

Leo Mujić ima 47 godina i podaci o njemu mogu se naći na sajtu Slovenačkog nacionalnog pozorišta, gde se navodi da je on plesač, koreograf, majstor i učitelj baleta. Ističe se da je Leo nastupao u baletima najvećih koreografa današnjice, kao i da je njegova muza i partner Ilja Louven.

Leo je nastupao u Kopenhagenu, Parizu, Majamiju, Torontu, Budampešti. Njegove koreografije prikazane su na scenama širom sveta.

foto: Printskrin

Kasnije je za Blic o i dalje viralnom snimku rekao sledeće: "Oni zaista imaju najbolje auto-puteve, ali to što se dešava im umnogome odmaže. Ono je zaista prava katastrofa, šta sam mogao da odgovorim?!".

