U 10 NAJBOLJIH PRIMORSKIH GRADOVA NAŠAO SE I CRNOGORSKI DRAGULJ: Tu je i kuća Ive Andrića, jedini dom koji je sagradio nobelovac!

Kompanija za uksuzna krstarenja "Fred. Olsen Cruise" sprovela je studiju upoređujući preko 117 primorskih gradova širom sveta, a u 10 najboljih našla su se i dva iz našeg komšiluka - Split i Herceg Novi. Rang lista napravljena je na osnovu različitih parametara, od kojih su neki svetska baština, Instagram heštegovi, Gugl pretraga, znamenitosti, muzeji, obilasci pozorišta i koncerata... Kompanija navodi da su glavni trend putovanja ove godine gradovi koji nude kulturni sadržaj, te da turisti sve više teže novim iskustvima u gradovima koji su puni bogate kulture i istorije.

Herceg Novi, jedan od višedecenijskih omiljenih letovališta među Srbima, gde puno njih čak ima i stan ili kuću, svakako se uklapa u ideju prestonice kulture. Na rang listi pomenute kompanije završio je šesti, a i te kako odgovara njihovoj ideji o tome da savršeni primorski grad mora da bude poznat i po svojim istorijskim znamenitostima, jedinstvenom tradicijom i živopisnoj umetničkoj sceni.

- Kulturne prestonice nude posetiocima priliku da urone u lokalnu kulturu, bilo da se radi o tradicionalnom festivalu, isprobavanju lokalne kuhinje ili istraživanju mnogih istorijskih znamenitosti - pišu na "Fredolsencruises.com".

A evo i cele liste najboljih primorskih kulturnih prestonica: Rejkjavik, Briž, Napulj, Monako, Split, Herceg Novi, Amsterdam, Kejptaun, Dablin, Gibraltar.

"Grad od skalina" u kome ćete pronaći sve

Herceg Novi poznat je kao grad koji spaja najbolje od svega u Crnoj Gori - ima veoma lepo, specifično staro jezgro, ali i rivu dugačku nekoliko kilometara, koja vas u jednom pravcu vodi do Igala, a u drugom do Meljina. Duž čitavog šetališta su različite plaže - uglavnom one betonske, ali tu je i nekolicina malih, ušuškanih, peščanih uvalica.

Herceg Novi, poznat kao i grad od skalina, uvek vrvi od života - ugostiteljska ponuda je veoma bogata, a na svakom koraku čeka vas interesantan i fotogeničan lokal. Takođe, ovo je grad sa tri tvrđave, od kojih su dve, Forte Mare i Kanli kula, u srcu grada, dok je treća, Španjola, zapravo iznad samog Herceg Novog i sa nje se pruža spektakularan pogled na okolinu.

Kulturni život gradića u Boki Kotorskoj je veoma izražen, pa nijedno letnje veče ne može da prođe bez književnih večeri, projekcija filmova na otvorenom, predstava, koncerata, festivala, izložbi... Tu je i Kuća Ive Andrića, jedini dom koji je sagradio slavni nobelovac, a koji danas možete posetiti i saznati zanimljive detalje iz njegovog života, a vredi pomenuti i Njegoševu školu, gde je vladika stekao osnovno obrazovanje.

