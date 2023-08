KAKO DO BESPLATNOG LETOVANJA NA MALDIVIMA? Obezbeđeni letovi, hrana, smeštaj i MASAŽE: Vaše je samo da uživate, a ovo je USLOV!

Grupa luksuznih odmarališta na Maldivima Koko Kolekcija objavila je da angažuje čoveka koji će deset dana biti "živi Ken", piše Miror. Srećnik koji dobije posao biće prebačen u prelepo odmaralište Coco Bodu Hithi, gde će deset dana preuzeti ulogu Kena i uživati u savršenim belim peščanim plažama i egzotičnoj obali.

Potencijalni kandidati moraju ispuniti određene kriterijume, koji uključuju:

Sposobnost da ponosno stojite na pesku

Sposobnost da provodi beskrajne sate zureći u Indijski okean

Sposobnost da prati jutarnje talase

Sposobnost da budete potpuno prazne glave bez misli

Uvek mora da ima svoje kiflice sa sobom

Mora da se oseća prijatno dok izvodi emocionalnu muzičku numeru i/ili grupnu plesnu točku

Mora vešto da svira gitaru

Znati napamet reči pesme "Push" benda Matchbox Twenty

Imajte najmanje dva para naočara za sunce u svakom trenutku

Mora znati kako se osloniti na dasku za surfovanje

Besplatan smeštaj, obroci, masaže... Uprava Coco Bodu Hithi resorta je istakla da na tom radnom mestu nema stresa, odgovornosti spasilaca, potrebe za surfovanjem itd.

Odabrani ljubitelj plaže ostaće deset noći u sopstvenoj kući iz snova pored peska sa punom garderobom, a u odmaralište može dovesti partnera ili prijatelja.

„Živom Kenu“ se plaća za let ekonomske klase iz Velike Britanije do Malea, plus puni pansion tokom njegovog boravka u luksuznom odmaralištu vila, uključujući obroke u odabranom restoranu, besplatne masaže itd.

Kandidati ne moraju imati prethodno radno iskustvo, ali moraju biti stariji od 18 godina i moraju poslati esej od 150 reči u kojem objašnjavaju zašto su idealni kandidati za posao. Prijave se zatvaraju 31. avgusta u podne.

