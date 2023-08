HOROSKOPSKI ZNAK KOJI JE ODLIČAN U ZAVOĐENJU, ALI OČAJAN U KREVETU: Kada legnete sa njima uglavnom se razočarate, a ovo je RAZLOG!

Oni obožavaju kad im se neko divi i kada su u centru pažnje, obožavaju komplimente i najbolji su u osvajanju. Međutim, u krevetu su razočaranje. Vedri, šarmantni i vatreni, za njih mislite da su najmoćniji na svakom polju, ali u seksu ipak nisu. Kada se udvaraju, vi imate utisak da sledi iskustvo u krevetu koje ćete pamtiti čitav život, međutim, u praksi nije tako. Obično se većina njih razočara u partnera Lava.

foto: Shutterstock

Horoskopski znak Lav želi da bude u centru pažnje, pa se tako ponaša i u krevetu, usmeren na sebe, a vi ukoliko se nađete sa pripadnikom ovog horoskopskog znaka, ostajete nezadovoljeni. Kao šlag na tortu, Lav će očekivati da ga nakon svakog seksa hvalite i opisujete kako nikada niste bili ni sa kim boljim. On je očaran kada se vi trudite oko njega, međutim kada dođe red na njega da i on očara vas, sve to pada u vodu jer su Lavovi obuzeti sobom i svojim zadovoljstvom.

foto: Shutter

Lav uvek misli da je najbolji u krevetu i uvek misli da daje sve od sebe kako bi zadovoljio partnera. Ukoliko tražite nekog ko će se potruditi oko vas u krevetu, Lav to svakako nije.

(Kurir.rs/Zadovoljna.rs)

