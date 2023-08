TAJNA FORMULA POMAŽE DA PRIZOVETE SJAJNE STVARI U ŽIVOT: Dalaj Lama otkriva šta da radite ako se vaša velika želja ne ostvaruje!

Šta da radimo kada nam se želje ne ostvaruju. Možda se trudite da ispunite ono za šta verujete da će vam doneti dobru energiju i sreću u život, ali se to nikako ne dešava. Dalaj Lama kaže: "Zapamtite da ono što želite nije uvek ono što vam zaista treba." Moguće je da vam ta želja nije presudna, da je neki drugi put staza vaše sreće. Možda gledate u zatvorena vrata dugo i očajavate, a ne primećujete da su se vrata nekih novih mogućnosti otvorila. Ali, nemojte odustajati posle prvog neuspeha, već se dignite, otresite prašinu očaja i nastavite napred. Evo šta treba da uradite kada se želja ne ostvaruje:

1. Bol je deo rasta

Ponekad život zatvori vrata jer je vreme da se promenimo. I to je dobro, jer često ne počinjemo da se krećemo ako nas okolnosti ne primoravaju. Kada su teška vremena, podsetite se da nijedan bol ne dolazi bez svrhe. Svaki neuspeh u sebi nosi određenu lekciju.

foto: Profimedia

To što se borite ne znači da ne uspevate. Svaki veliki uspeh zahteva dostojnu borbu, jer za dobre stvari treba vremena. Ostanite strpljivi i sigurni. Bice sve u redu; najverovatnije, ne za trenutak, ali će na kraju sve biti ... Zapamtite da postoje dve vrste bola: bol koji boli i bol koji vas menja. Dok idete kroz život, umesto da mu se opirete, pomozite mu da vas razvije.

2. Sve u životu je privremeno

Kada pada kišai tmurno je vreme, znate da će jednom prestati.. Svaki put kada ste povređeni, rana zarasta. Kad padne mrak, uvek je svetlo - na ovo vas podsećaju svako jutro, ali ipak se često čini da će noć uvek trajati.

Dakle, ako je sada sve u redu, uživajte. To neće trajati večno. Ako je loše, ne brinite, jer ni to neće trajati večno. To što život trenutno nije lak, ne znači da se ne možete smejati.

To što vas nešto muči ne znači da se ne možete osmehnuti. Svaki trenutak vam daje novi početak i novi kraj. Svake sekunde dobijate drugu priliku. Iskoristite je.

3. Zabrinutost i prigovaranje neće ništa promeniti

Najmanje dobijaju oni koji se najviše žale. Umesto da se fokusirate na negativno i na žaljenje, vi ponovo pokušajte. Ako verujete u nešto, pokušajte. I šta god da se na kraju dogodi, zapamtite da prava sreća počinje da dolazi tek kada prestanete da se žalite na svoje probleme i postanete zahvalni na svim problemima koje nemate.

foto: EPA / Sanjay Baid

4. Negativne reakcije drugih ljudi nisu vaš problem

Možda će drugi ljudi želeti da vas sputavaju, ali vi se tada samo nasmte. Ne dozvolite da vam tuđi negativni komentari ruše entizijazam. Kad drugi ljudi govore loše o vama, nastavite da budete svoji - ne dozvolite da vas promene. Nastavite da radite na sebi i ostavrenju svojih snova, jer to je samo vaš život.

5. Šta bi trebalo da se desi, desiće se

Snagu dobijate kada odustanete od žaljenja, prigovaranja i počnete da se smejete, ceneći svoj život. U svakoj borbi sa kojom se suočite postoje skriveni blagoslovi, ali morate biti spremni otvoriti svoje srce i um da ih vidite. Ne možete učiniti da se stvari dogode. Možete samo pokušati. U nekom trenutku morate od nečega odustati i ostaviti, ali i dopustiti da se dogodi ono što je predviđeno.

6. Samo nastavi

Ne plašite se da pokaete svoje emocije. Ne plašite se da volite ponovo. Ne dozvolite da pukotine u vašem srcu prerastu u ožiljke. Shvatite da snaga raste svakim danom. Osvestite da je hrabrost divna i da je imate u sebi. Pronađite u svom srcu ono što raduje druge i u vama će se probuditi istinska sreća.

(Kurir.rs/Sensa)

Bonus video:

02:38 NASTAVAK PRIJEMNIH ISPITA ZA BUDUĆE BRUCOŠE