KAKO DA PREPOZNATE ZRELOG MUŠKARCA? Evo šta odlikuje snažnog tipa, a šta slabiće i zašto od nesigurnih dečaka treba bežati!

Momci će se igrati. Muškarci će se obavezati. Dečaci će bežati od problema brzinom svetlosti. Muškarci će se suočiti sa njima. Ponekad, međutim, linije postanu malo mutne. Da li je vaš muškarac zaista tako zreo kao što ste mislili?

Zreo muškarac nikada neće uraditi ovih 9 stvari:

Nikada neće dozvoliti da vi jurite za njim

Zreo muškarac koji je odlučio da te upozna neće čekati da napravite prvi korak. On razume da je svaka veza 50/50.

On će vam poslati poruku po sopstvenoj želji, zakazati datume za viđanje i učiniti da se osećate poželjno. On razume da se veze grade kroz autentičnu komunikaciju, a ne igre uma.

Nikada vas neće zavlačiti

Viđate se, ali niste zajedno. Vi ste samo sa njim, ali niste u vezi. Sve svoje slobodno vreme provodite zajedno, ali reč ljubav nije ni jednom prošla sa njegovih usana. Njegove prave namere su zakopane toliko duboko u njemu da super kompjuter ne bi mogao da ih dešifruje.

Zreo muškarac neće slati zbunjujuće signale, odbijati da razgovara o stvarima ili izbegava da imenuje vezu koja se stvara između vas. Naprotiv, postaraće se da stvari budu što jasnije. Ako nije siguran, reći će. Ako želi da bude sa vama dugoročno, on će to reći. A ako ne traži ništa ozbiljno... dobro ste pogodili, on će to reći.

Nikada neće pomeriti vaše granice

Granice su nešto što svaki par postavlja pojedinačno, bez oslanjanja na metriku drugih ljudi. Svi su različiti. Šta smatrate prevarom? Zreo muškarac će biti više nego voljan da vodi ovaj razgovor sa vama. Moći ćete da izrazite svoje strahove, ranjivosti i principe, i osećaćete se bolje kada budete znali da je pristao da ne pomera vaše granice.

Ali ide u oba smera. Obratite pažnju kada kaže šta bi više voleo da radite ili ne i vidite da li njegovi zahtevi na bilo koji način prelaze vaše granice. Zreo čovek vam neće podrezati krila.

Nikada neće učiniti da se osećate malo i nedostojno

Postoji bezbroj načina da da ostanete prikovani za zemlju, nesposobni da letite. Omalovažavanje je jedno od njih. Možda se šali na račun vaše pameti, vašeg izgleda ili vaših prijatelja. Kada se uznemirite, mogao bi da zakoluta očima jer jednostavno „ne možete da prihvatite šalu“.

Međutim, nemojte pogrešiti – uvredljive šale su upravo to - uvrede kojima se samo jedna osoba smeje. Emocionalna zrelost leži u poštovanju partnera, uzimanju njegovih osećanja za ozbiljno i ravnopravnosti. Zato koristimo reč „partner“, na kraju krajeva – zato što ste tim. Uravnotežujete jedni druge. Zreli muškarci to priznaju i ne vide razlog da vas spuste. Kada nude kritiku, to je u obliku konstruktivnih povratnih informacija sa poštovanjem.

Nikada neće kopati po prošlosti da uništi sadašnjost

Kada ukaže na nešto što ga muči i pozove vas da razgovarate o tome sa njim, znate da vam to neće zameriti u budućnosti. To je zato što zreo muškarac na probleme gleda kao na nešto sa čim se susrećete kao tim.

Nezrelost je gubitak sebe u uraganu emocija. Zbog toga je nezrelim ljudima tako lako da se drže ljutnje – njima je neverovatno teško da se odvoje od bola, oproste i nastave dalje. Ali svakoj dugoj vezi s vremena na vreme je potreban oproštaj. Zreo čovek to zna. Neće zatrovati sadašnjost prošlošću.

Nikada se neće pretvarati da je sve u redu kada nije

Prošlost je možda prožeta greškama, ali to ne znači da je i sadašnjost šetnja parkom. Veze su težak posao. Zahtevaju stalni napor i sposobnost da izdrže oluje. Dobrih dana bi, naravno, trebalo da bude više od loših, ali to ne znači da su loši dani sami po sebi loši – oni su korisni na svoj način. Kada stvari počnu da se raspadaju je kada konačno vidite nečiji pravi karakter.

Da li se pretvara da je sve u redu samo da ne bi morao da se nosi sa tim? Da li se povlači, provodi više vremena van kuće i izbegava bilo kakvu mogućnost sukoba? To je nezrelost. Čoveku koji beži od problema nedostaje hrabrost. Nedostaje mu ono što je potrebno da bi veza uspela. Pronađite nekoga ko se trudi. Neko ko vidi problem i kaže: "Hajde da ga rešimo!"

Nikada neće dozvoliti da vas progutaju kućni poslovi

Isti entuzijazam koji ulaže u rešavanje problema trebalo bi da ide i u kućne poslove. On razume da ste partneri i ne čeka vas da mu delegirate poslove. Kada se prepuni korpa za veš on će pustiti mašinu. Kada je frižider prazan otići će u navabvku. Kada deci treba poseta zubaru on će je zakazati. Zreo muškarac će podeliti kućne poslove sa vama i dati sve od sebe da dolazak kući bude radost, a ne velika lista zadataka.

Nikada neće tražiti 20% u zamenu za 80%

Imamo tendenciju da dobijemo oko 80% onoga što nam je potrebno od našeg partnera jer niko nije potpuno savršen par. Ovo nas ostavlja da tražimo preostalih 20% kod drugih, pitajući se šta bi to moglo biti.

Pitamo se da li je trava zaista zelenija na drugoj strani, potpuno zaboravljajući koliko je naša sopstvena strana neverovatno zelena. Ako postoji još jedna važna stvar koja određuje da li imate posla sa zrelim muškarcem, to je koliko vas on ceni. Zreo muškarac neće prevariti. On će ceniti sve što mu date i dati mnogo zauzvrat. Jer, na kraju krajeva, to je ono što je zrelost. Balans.

