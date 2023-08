NAUČNICI DOŠLI DO OTKRIĆA: Ove DVE STVARI su zajedničke onima koji su doživeli 100 i više godina! Najstariji ljudi otkrili TAJNU

Hektor Garsija i Frančesko Mirales su stručnjaci za dugovečnost, a zajedno su proučavali najdugovečnije ljude na svetu dok su radili na knjizi "Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life". Tokom svog istraživanja saznali su da u svetu postoji oko 300 do 450 ljudi koji imaju 110 ili više godina. Oni se često nazivaju superstogodišnjacima.

"Oni nisu superheroiji, ali možemo da ih posmatramo i na taj način jer su na ovoj planeti proveli mnogo više vremena nego što je prosečni životni vek. Zdrav i svrsishodan život može da nam pomogne da se pridružimo njihovim redovima", kažu ovi autori za CNBC.

Dve osobine zajedničke svim superstogodišnjacima

Inače, Mirales i Garsija su se u knjizi pozvali na jedno istraživanje iz 2012. godine koje je utvrdilo da ljudi koji imaju blizu ili više od 100 godina mahom imaju slične osobine ličnosti i da je upravo u njima ključ dugovečnosti.

Istraživanje je sprovedeno na Univerzitetu Yeshiva na oko 250 stogodišnjaka i ovo su dve osobine koje su izgleda zajedničke svim vremešnim ljudima: pozitivan stav, odnosno davanje prioriteta miru, sreći i optimizmu, te visok stepen emocionalne svesti, odnosno otvorenost i prihvatanje svojih emocija i sposobnost da okolini prenesu kako se osećaju.

Tri jednostavna, a moćna citata iz usta ovih vremešnih baka i deka

Garsija i Mirales podelili su i nekoliko citata koji su im neki od superstogodišnjaka dali tokom intervjua, a koji između ostalog vode do dugog i srećnog života.

1. Sve je u redu

Žan Kalmen je živela 122 godine, strekavši svojevremeno titulu najstarije osobe na svetu. Ona je rođena na jugu Francuske 1875. godine i živela je bez stresa, i to kao bogata žena. Ona je vozila bicikl do 100. godine, a živela je sama do 110. godine. Po sopstvenom priznanju, nije radila ništa osim što je brinula o sebi, putovala Francuskom i imala društvene aktivnosti.

Pre smrti demografu Žan-Mari Robinu ostavila je svedočanstvo o svom životu i onome što ju je dovelo do takve dugovečnosti, a on tvrdi da je jedna od njenih najvećih tajni bio dobar smisao za humor.

"Loše vidim, loše čujem i osećam se loše, ali sve je u redu", rekla je u intervjuu za njen 120. rođendan.

2. Neka vam um i telo budu zauzeti i bićete u životu dugo vremena

Volter Bruning rođen je u Minestoi 1896. godine, a poživeo je 114 godina, stekavši titulu drugog najstarijeg čoveka u Americi. Nije se penzionisao sve dok nije napunio 83 godine, a čak i tada je video vrednost u tome da se kreće i uči nešto novo svaki dan!

"Vaš um i telo. Oboje moraju da budu zauzeti i bićete ovde dugo vremena", rekao je na svoj 112. rođendan, a u tim godinama i dalje je vežbao svaki dan!

3. Još uvek radim neke stvari koje sam radila dok sam bila u školi

Marija Kapovilja, rođena u Ekvadoru 1889. godine, bila je najstarija poznata osoba do trenutka svoje smrti 2006. godine, prema Ginisivoj knjizi rekorda. Doživela je 116 godina, a umrla je samo mesec dana pre 117. rođendana. Marija je imala troje dece, 12 unučića i 20 praunučića.

Na pitanje čemu pripisuje svoju dugovečnost rekla je da nije jela meso nikada u životu i da je često plesala.

"Volim valcer i još uvek mogu da ga plešem. Takođe i dalje se bavim zanatom, još uvek radim neke stvari koje sam radila dok sam išla u školu", rekla je ona tokom jednog od poslednjih intervjua.

