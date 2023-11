EVO KAKVU SUDBINU SRPSKI HOROSKOP STAR 200 GODINA PREDVIĐA: Za ljude rođene u novembru ovo su presudne godine i čeka ih mnogo toga

Sigurno ste čuli za srpski horoskop star 200 godina. Zove se Roždaniok i do detalja opisuje sve nas u skladu sa mesecom našeg rođenja. Evo šta u toj knjizi piše o osobama rođenim u novembru.

foto: Shutterstock

- Ko se pod ovim znakom rodi biće razuman, pametan i pravdoljubiv, očiju crnih, krasnorečiv i gibak u mišicama. Imaće često glavobolju i probade. Znak rođenja imaće na grudima ili na čelu, biće sklon ka svakom dobročinstvu. Istinit je, dobar govornik i ima meku kosu i dobru volju. Brzo plane a još brže se smiri. Veseljak je i zabavljač u društvu, a kada mu neko poveri nekakvu tajnu, ume da je čuva. Zmija će ga napasti. Sa braćom ili rođacima će se terati i suditi a za drugoga bi i glavu svoju založio. Od roditelja će dobiti imanje i biće imućan. Sudbina njegovog bića je mesec novembar, i zato u ovome mesecu imaće svaku sreću. U decembru šta god bude počeo na dobro će izaći.

foto: Carlo Toffolo / Alamy / Alamy / Profimedia

Ženski rod vrlo rado ima i ljubi ali sve časno i pošteno. Ženiće se dva puta, no sa prvom (ženom) neće imati dece. Putovaće po stranim zemljama i biće od svoga oca na dobar put izveden. Bolovaće od očiju i zuba. Prelomna godina je 28. Treba se čuvati od drveta. Devojka rođena u ovo doba biće prava, duge kose, očiju plavih, obrve smeđe imaće. Uzeće dobroga muža, a treba da se čuva od besnog psa i zle žene. Padaće sa visine, u glavu biće ranjena, no neće umreti. Udavaće se samo jedanput, ali će imati dosta dece i to možda i blizance. Zbog muža će u žalost padati, ali će opet sama sebe iz nevolje izvući i na pravi put dovesti. Jedno od njene dece će je ražalostiti i dosta toga na žao učiniti. Preinačenje njenoga života biće u 8, 11. i 22. godini. Bolovaće od grudnih bolesti, glavobolje i kostobolje - glasi srpski horoskop.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

Bonus video:

02:59 PUTIN IMA JAKO 12. POLJE, ZELENSKOM SE NE PIŠE DOBRO: Astrolog otkrio šta horoskop kaže za zaraćene strane! SEDMI MART JE BITAN