GRAD ZA KOJI SVI MISLE DA IMA NAJSTROŽE ZAKONE JE ČIST BLUD I NEMORAL: Ovde se vodi TAJNI ŽIVOT! I najlepše žene imaju svoju cenu

Hoteli puni eskort dama, tajni poslovi sa narkoticima i divlje, raskalašne zabave - ovo nije scena iz neke serije smeštene u Las Vegasu, već slika i prilika tajnog podzemlja i noćnog života u Abu Dabiju. Dok se ostatku sveta prestonica UAE predstavlja kao stroga i ispravna, sa zabranom na praktično sve "nemoralno", od psovki do seksualnih poslova (a obe stvari mogu da vas smeste iza rešetaka), iza zatvorenih vrata u ovoj arapskoj metropoli krije se tajna scena za bogate i slavne.

Abu Dabi je dom za više od 24.000 milionera, a sa prosečnom platom od 5.200 evra mesečno, ovo je jedan od najbogatijih gradova na svetu. Nije ni čudo što se u njega svake godine sjati more poznatih faca iz celog sveta, a to je posebno slučaj tokom Velike nagrade u Abu Dabiju, godišnje trke Formule 1. Tada sponzori plaćaju bogate superzvezde poput Krisa Hemsvorta, Naomi Kembel, Kanjea Vesta, Prijanke Čopre i mnogih drugih, te ogroman broj influensera i devojaka slavnih sportista dolaze da posete ovaj grad i uživaju u raskošnim žurkama.

foto: David Parry / PA Images / Profimedia

Vlada je uložila milijarde evra da od ove trke napravi nezaboravan događaj za svoje poznate (i plaćene) goste - ulaže se preko 600 miliona evra godišnje za provod na ovom događaju. Ali hoteli sa pet zvezdica i raskošni klubovi ne služe samo za đuskanje iz skup šampanjac. Paralelno sa luksuzom i blještavim svetlima Abu Dabija, odvija se jedan sasvim drugačiji život iza zatvorenih vrata - u barovima i klubovima za čije postojanje običan turista nikada ne sazna.

Jedan menadžer za odnose sa javnošću koji je živeo i radio u Abu Dabiju, ispričao je za britanski "The Sun" kako izgleda taj perverzni, prljavi svet koji većina ne upozna. "Sa pravim kontaktima i puno novca u Abu Dabiju ništa nije zabranjeno", kaže on.

foto: Shutterstock

"Videćete neke od najlepših žena na svetu kako se zabavljaju u skupim barovima, same ili grupama, ali svi znaju da one imaju cenu. Ultraluksuzni, a pritom super diskretni hoteli, savršeno su mesto da upoznate prostitutku visoke klase ako je to ono što želite. Hoteli su prepuni tih žena i one vam se nude, čak i ako ste u društvu supruge. Veb lokacije nude prelepe žene za 150 funti na sat. Sve je to široko rasprostranjeno, ali toliko diskretno da ne shvatate da jeste", priča ovaj menadžer.

Emirati su čuveni po rigoroznim zakonima, pa tako vrlo lako možete završiti u zatvoru ili platiti paprene novčane kazne, ako vas uhvate čak i sa minimalnom količinom droge. Prošle godine je jedna žena čak osuđena na smrt nakon što je u njenom stanju u Abu Dabiju pronađeno pola kilograma kokaina. Ipak, nekada strogi zakoni protiv narkotika polako se popuštaju, pa kako vas uhvate sa ilegalnom supstancom, a to vam je prvi put, neće vas poslati u zatvor, prenosi "The Sun".

foto: EPA

"U Abu Dabiju teže je nabaviti drogu nego na drugim mestima, ali i dalje može da se sredi ako poznajete prave ljude", kaže insajder i dodaje da se na tajnim forumima čak dele brojevi telefona ljudi koji mogu da nabave zabranjene supstance.

Neograničeni alkohol nestane od 16 h popodne

Iako se alkohol u Abu Dabiju služi samo u hotelima, barovima ili restoranima, ima ga veoma puno. Na ovogodišnjem Gran Priju pijani gost izazvao je haos i masovnu tuču na stazi, a posetioci su čak bacali i staklene flaše jedni na druge.

"Vikendom skoro svaki restoran i hotel priprema raskalašne brančeve gde se plaća između 50 i 500 funti za sate i sate neograničene konzumacije hrane i alkohola. Mnogo ljudi pokušava da im se taj novac isplati pa ispijaju što mogu više piva, vina, koktela i žestine, a često se gotovo sav alkohol potroši već do 16 časova popodne", kaže insajder.

foto: Shutterstock

Nepisano pravilo koje svi poštuju

Uzimanje droge i sastajanje sa eskort damama u javnosti je apsolutno nezakonito, ali u Emiratima oštri zakoni o kleveti u praksi znače da se većina radnika plaši da prijavi bilo šta loše. Presuda za klevetu podrazumeva i do dve godine zatvora, tako da nije iznenađenje što lokalno osoblje ne prijavljuje nikakve nelegalne radnje.

"Osoblje u barovima i hotelima ni ne sanja da progovori ijednu reč o mušteriji, a strogi zakoni o privatnosti i klevetama znače da ljude ne ogovaraju druge previše. Snimanje fotografija nekoga ko se loše ponaša apsolutno je zabranjeno i može vas dovesti u ozbiljne probleme sa policijom", kaže menadžer sa adresom u Abu Dabiju.

foto: Profimedia

Da Abu Dabi postaje novi Dubai najbolje pokazuje statistika - prošle godine ga je posetilo 18 miliona ljudi, dok je njih 14, 6 miliona sletelo u Dubai. Pritom, bogataši i slavne ličnosti sve češće biraju Abu Dabi kako bi uživali u luksuzu i glamuru.

"Ljudi misle da je Abu Dabi miran, konzervativan pustinjski grad, suprotnost njegovom hedonističkom bratu Dubaiju. Grad naporno radi na tome da zaštiti svoj imidž luksuznog mesta pogodnog za porodice, ali ako zagrebete ispod površine, alkohol i raskalašnost nikada nisu daleko od vas", zaključio je izvor sa lica mesta.

(Kurir.rs/ Blic žena)

Bonus video:

01:19 Eva Ras recituje Janinu pesmu Abu Dabi