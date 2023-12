NAPUNILA 40 GODINA, OSTALA BEZ POSLA I NOVCA I SAD ŽIVI U KOMBIJU Mislila da će biti MILIONERKA, a život joj se okrenuo NAGLAVAČKE

Ovo je priča Eni Vonderlih (41), koja je tešku životnu situaciju okrenula u svoju korist. U novembru 2022. napunila je 40 godina i bilo joj je veoma teško. Živela je u kombiju i nikada se nije udavala. Nije imala krov nad glavom i sve one stvari koje se smatraju neophodnim i društveno poželjnim.

Uvek je mislila da će postati milioner kad napuni 40 godina, ali kada je došla do te tačke živela je u kombiju, bez novca. Tri godine ranije, pre pandemije COVID-19, imala je sve što je mogla da poželi.

Vodila je sopstvenu uspešnu kompaniju za događaje sa 11 stalno zaposlenih, nekoliko prodavnica, prelepu kuću, imala je puno prijatelja i dečka. Ali uprkos uspehu, osećala se usamljenijom nego ikad. Tada je shvatila da se možete osećati potpuno izolovano iako imate sve što ste ikada želeli na papiru.

- Sve se promenilo kada sam na društvenim mrežama počela da gledam snimke o tome kako izgleda život u kombiju i sanjam da i sam tako živim. U to vreme sam spavala u iznajmljenim automobilima i na kaučima u kućama prijatelja - rekla je za Business Insider i dodala:

- Kada su stvari ponovo krenule da se normalizuju, počela sam da kupujem cveće i pravim cvetne aranžmane. Uštedela sam 3000 dolara dok sam ih isporučivala po domovima i iskoristila sam novac za kupovinu starog kombija u maju 2020. Sada, neposredno nakon što sam napunila 41 godinu, više se ne stidim svog načina života. Umesto toga, osećam se slobodno i osnaženo. Mnogi ljudi misle da morate biti bogati i mladi da biste živeli u kombiju, ali to nije tačno.

Ovaj nekonvencionalni način života nije za svakoga, ali je želela da pokaže ljudima da ne moraju da rade ono što im društvo kaže. Mogu sami da isklesaju svoj put.

- Prvo me je bilo sramota što živim u kombiju. Kada sam prvi put kupila kombi, bila je to velika borba. Potrošio sam sav novac na njega, tako da sam jedva imao dovoljno novca da platim benzin da ga vozim, objašnjava on.

- Živela sam u kombiju na parkingu Home Depota i na Abot Kini u Los Anđelesu dok sam ga renovirala i prodavala cvetne aranžmane da bih zaradila novac. Trebalo mi je oko šest meseci. Posle toga sam konačno otišala da istražujem SAD. U početku mi je bilo neprijatno da živim u kombiju. Naporno sam radila da pokrenem sopstveni posao. U glavi sam sebe zamišljala kao uspešnu poslovnu ženu, a život u kombiju se nije uklapao u to.

Počela sam da upoznajem onlajn kreatore sadržaja koji su živeli u svojim kombijima i videla sam ih kako zarađuju kako dele svoj način života na društvenim mrežama, ali većina je bila u 20-im godinama. Bilo me je sramota što sam starija od njih. Nikada nisam nameravala da postanem influencer, ali nakon što sam živela u kombiju oko godinu dana, odlučila sam da počnem da objavljujem o svom životu na Instagramu jer sam videla svoje prijatelje koji takođe žive u kombiju kako to rade i zarađuju od toga. Moj cilj je bio da pišem o životu dok ne počnem svoj sledeći posao kako ne bih ponovo morala da budem švorc. U početku sam se još stidela svojih godina, pa sam to skrivala. Izgledam mlado i čini se da ljudi pretpostavljaju da sam u dvadesetim godinama. Stalno sam dobijala poruke od ljudi mojih godina u kojima su govorili: "Voleo bih da sam ovo uradio kad sam bio mlađi". Zbog toga sam se osećala lažno.

Trebalo mi je vremena da se i sama pomirim sa svojim godinama, ali kada sam to uspela, odlučila sam da to iskoristim u svoju korist, pišući o tome na internetu da pokazujem da možeš sve i da u svakom trenutku možeš da počneš ispočetka - ispričala je

Mnoge žene njenih godina počele da komentarišu njene video snimke i da joj šalju poruke govoreći joj koliko se osećaju inspirisano, pa je shvatila da ima mnogo ljudi koji se osećaju isto kao ona:

- Naučila sam da je u redu ako nisi tamo gde misliš da treba da budeš u životu. Uvek sam želela da se udam i imam decu i još uvek želim te stvari, ali ti život ponekad ne daje ono što želiš, tako da morate da se nosite sa situacijama. Uzela sam taj bol i sramotu koje sam osećala i počela da koristim svoju platformu društvenih medija da ohrabrim žene da je u redu ne biti tamo gde misliš da bi „trebalo“ da budeš i da je u redu biti samac. Najvažnije je da volite sebe i osećate zadovoljstvo. U prošlosti sam donosila odluke zbog kojih sam žalila jer sam očajnički želela da se udam i da imam dete - to je ono što sam mislila da treba da uradim. Ali sada shvatam da ne morate čekati na muškarca da biste živele životom kakav želite. Možete to učiniti same.

Kada je prvi put kupila kombi, plašila se da živi sama u njemu. Toliko dugo to radi da se više ne plaši. Čak se i ne plaši da bude siromašna, bila je već nekoliko puta. Sada zna da će biti dobro.

- Uzbuđena sam što ću nastaviti da istražujem svet u svojim 40-im. Bila sam šokirana koliko je moja priča odjeknula, ali nije sve bilo pozitivno. Podjednako sam bila šokirana koliko sam mržnje dobila od ljudi koji su uglavnom bili muškarci. U svetu u kome se borimo protiv nejednakosti u mnogim oblastima – posebno rodu i rasi – osećam da smo još uvek u zaostatku kada su u pitanju godine.

Otprilike šest meseci nakon što sam napunila 40 godina, počela sam da se osećam drugačije. Shvatila sam da je starost samo broj. Ljudi kažu da je mladost moćna, ali ja mislim da to nije istina. Kako godine prolaze, učim sve više o sebi i stičem sve više znanja. Prerasla sam mnoga svoja stara prijateljstva i stekala nove prijatelje koje volim i cenim. Svi podržavamo jedni druge. Tokom godina sam postala bolji prijatelj i bolji član porodice zahvaljujući svojim iskustvima. Sve u svemu, postala sam bolji čovek.

Sada u svojim 40-im, oseća se kao da njen život tek počinje. I dalje je sama i bez dece i nema stalno prebivalište. Ali jedva čeka da nastavi da istražuje život i svet.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr/A.G.)

