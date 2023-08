POSVAĐALA SE SA STANODAVCEM, DOZLOGRDILA JOJ KIRIJA PA PROMENILA ŽIVOT IZ KORENA: Iz voza se preselila U KOMBI, ovako provodi dane

Uz rekordno visoke troškove života, sve je teže planirati mesečni budžet, a jedna devojka je priznala da je živela u vozu jer je to u to vreme bilo jeftinije od plaćanja kirije. Naime, nakon svađe sa stanodavcem, Nemica Leoni odlučila je da nastavi nomadski način života i sve vreme provodi u vozovima, a to je ispalo jeftinije od kirije, piše Mirror.

Studentkinja je kupila godišnju kartu za 300 funti, što je značilo da može besplatno da se ukrca u bilo koji voz u Nemačkoj. Učila je u vozovima, prala kosu u umivaoniku voza, ali Leoni je volela svoj način života i tvrdila je da se oseća kao da je "uvek na odmoru", te da voli slobodu koju joj daje.

Znajući da ne želi da živi u svom pređašnjem stanu, 2015. godine za vreme studija krenula je da živi u vozu. "U vozovima se stvarno osećam kao kod kuće i mogu da posetim toliko više prijatelja i gradova, to je kao da sam sve vreme na odmoru. U vozovima uvek ima nešto da se radi. Želim da inspirišem ljude da preispitaju svoje navike i stvari koje smatraju normalnim", rekla je.

Živela je i putovala s malo stvari, imala je samo ranac s osnovnom odećom, tablet računar i higijensku torbicu. Međutim, otkrila je da neki njeni prijatelji nisu bili sigurni u njenu jedinstvenu životnu situaciju."Većini mojih prijatelja jako se sviđa ideja, iako je neki smatraju prilično avanturističkom, a drugi su, međutim, reagovali negativnije: osećaju se uvređenim činjenicom da dovodim u pitanje uobičajeni način života i življenja."

Nakon što je završila studije 2020, Leoni je prestala da živi na šinama i umesto toga odlučila je da živi na točkovima. Preuredila je VW Crafter iz 2015. u mali dom i nimalo ne žali. "Ovo radim dokle god uživam i nemam plan šta bih mogla raditi kasnije. Ne probudim se nijedno jutro i pomislim: noć bi bila prijatnija u stvarnom stanu."

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:12 MIHAJLO NASTAVIO PORODIČNI POSAO OD KOGA KAŽE DA SE DOBRO ŽIVI! Imam sezonce iz Bujanovca, teško je ali ova biljka je PROFITABILNA