KO ZNA, MOŽDA I USPE! Kažu da prizivaju sreću: 10 bizarnih običaja za doček Nove godine, neki čak nose prazne kofere po ulici

Uvođenje nove tradicije može biti savršen način za početak Nove godine

Širom sveta 1. januara ljudi imaju razne rituale kako bi prizvali sreću sledećih 365 dana.

foto: Gavin Bevis / Alamy / Alamy / Profimedia

Možda imate sopstvenu tradiciju ili biste želeli da isprobate nešto novo kad budete čekali 2024. godinu i tako pokrenuti nepoznatu tradiciju, jer, ko zna, možda upali?!

Bez obzira verujete li u pozitivne vibracije koje ova uverenja treba da donesu ili samo želite malo da začinite svoju uobičajenu proslavu, uvođenje nove tradicije može biti savršen način za početak Nove godine, piše Vogue

U tom duhu, donosimo vam deset novogodišnjih sujeverja iz celog sveta!

1. Poljubac u ponoć

To je popularizovano u SAD-u. Poljubite voljenu osobu u ponoć kako biste imali sreću u nadolazećoj godini ili ojačali već postojeću romantičnu vezu.

Ovo je definitivno jedna od seksi novogodišnjih tradicija, ali nemojte se brinuti ako vam se ne sviđa ova ideja ili ako nema nikoga oko vas koga biste želeli da poljubite. To ne znači da ćete ostatak godine biti usamljeni. Na ovoj listi nalazi se mnogo stvari koje ne uključuju druge osobe.

foto: Tom Merton / Caia Image / Profimedia

2. Pojedite 12 zrna grožđa

Pripremite zdelu grožđa za doček Nove godine. Uobičajena u Španiji, ova tradicija uključuje jedenje po jedne bobice grožđa na svako zvono sata dok otkucava ponoć.

Dvanaest bobica grožđa predstavljaju nadolazeće mesece, a njihovo ubacivanje u usta znači dobrodošlicu sreći i blagostanju. Neki takođe vjeruju da jedenje grožđa pomaže u teranju zlih duhova. Ako ste već ljubitelj grickalica, ovo bi mogla biti vaša nova omiljena tradicija.

foto: Shutterstock

3. Raštan i crni pasulj

Ako na Silvestrovo (31. decembar) boravite u južnom delu SAD-a, mogli biste na Novu godinu pojesti tanjir raštana i crnog pasulja.

Ova američka tradicija obećava sreću i blagostanje. Boja povrća dočarava zelenu boju dolara, a pasulj predstavlja kovanice. Svima bi nam dobro došlo malo sreće s finansijama 2024., pa zašto ne biste pojeli zdrav i obilan obrok?!

4. Prazan kofer

Ako ove godine niste puno putovali, a željeli ste, pronađite prazan kofer i pripremite se za njegovo nošenje po kući ili čak po kvartu.

U Srednjoj i Latinskoj Americi ljudi idu u šetnju sa svojim koferima ili ih stavljaju usred sobe da bi ljudi hodali oko njih, kao način privlačenja dobrih putovanja za sledeću godinu.

5. Razbijte šipak

Šipak se često prikazuje kao sveti simbol koji predstavlja plodnost i obilje. U grčkoj kulturi, razbiti šipak nakon što otkuca ponoć znači sreću u nadolazećoj godini.

Neke verzije te tradicije kažu da je dobro odneti šipak na blagoslov u crkvu, a potom ga obesiti na ulazna vrata te tako stoji od Božića do Nove godine. Zatim ga 1. januara svi redom razbijaju dok se ne razlomi u 13 komada — po jedan za svaki mesec u godini i dodatni za sreću.

foto: Shutterstock, Ilustracija

6. Otvorite prozore

Irsko sujeverje kaže da vrata i prozori u celom domu moraju biti otvoreni kad sat otkuca ponoć.

To simbolizuje otpuštanje Stare godine i doček Nove, a takođe predstavlja i doček u duhu preminulih članova porodice, dopuštajući im da učestvuju u slavlju.

7. Nosite tačkice

Možda nemate odeću na takice, ali ako imate, vreme je da zablistate. Na Filipinima ljudi nose otisak nalik novčiću kako bi privukli finansijski prosperitet.

Ako ste pratili najnovije modne trendove, razmislite o raskošnim tačkicama za svoju novogodišnju odeću ove godine.

8. Prvi korak

Prvu osobu koja uđe u kuću na Novu godinu Škoti smatraju donosiocem sreće u narednoj godini.

Tradicionalno, ova osoba treba da donese poklon, ali ništa previše ludo! Razmislite o tome da spakujete komad uglja, pecivo ili malo viskija. Darovi, naime, simbolizuju elemente sreće, poput topline, hrane i blagostanja.

9. Crveno donje rublje

U Italiji mnogi sudjeluju u tradiciji nošenja crvenog donjeg rublja u novogodišnjoj noći kako bi se zagarantovala sreća i uspeh u nadolazećoj godini.

To, to nije samo zabavan modni izraz, nošenje crvenog donjeg rublja na dočeku Nove godine Italijanima je to pod obavezno te predstavlja strast i ljubav sledećih 12 mjeseci.

foto: Profimedia

10. Svinjetina i kiseli kupus

Ako zeleniš i pasulčj nisu vaš stil, isprobajte nemački način novogodišnjeg obroka kuvanjem svinjetine i kiselog kupusa.

Nemačka tradicija nalaže da se 31. decembra jede ovo specifično jelo: svinja predstavlja sreću jer se uvek kreće napred, vođena njuškom, a to simbolizuje kretanje napred, umesto nazad, u Novoj godini.

(Kurir.rs/Vog/Net.hr/T.J.)

Bonus video:

03:40 UMETNIK PUTOVAO BICIKLOM NA OSTROG I DOŽIVEO PROSVETLJENJE! Pod mlečnim nebom i siluetama borova uspeo sam NAJBOLJE da čujem sebe!