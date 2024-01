OVU BALKANSKU ZEMLJU NI U LUDILU NEMOJTE DA POSETITE: Drali su se na mene, opsedali, a pravi šok sam doživela kad sam OVO videla

Lena, tiktokerka iz Amerike, redovno objavljuje snimke na društvenim mrežama o svojim iskustvima sa putovanja u različitim zemljama.

Ovog puta je odlučila da sa svojim pratiocima podeli koja je po njenom mišljenju najneomiljenija evropska destinacija koju je posetila kao solo crnkinja.

Navela je Severnu Makedoniju, i to ne celu zemlju, već je specifično navela glavni grad, Skoplje.

"To je bilo jedno od najgorih iskustava ikada. Dok sam boravila tamo ljudi su bukvalno naletali kolima na mene, drali se na mene na ulici, pomislila sam da je ovo zaista previše, ljudi su mi stalno prilazili i ja sam pomislila OK, to je to, morate da prestanete sa tim."

"Povrh svega toga, primetila sam da ima mnogo ilegalnih taksi vozila, verujte mi da oni, ne samo što naplaćuju više zato što sam strana turistkinja, već su mi naplatili toliko više da sam toliko mogla i da platim u svom rodnom gradu, Los Anđelesu."

Lena dalje navodi da joj je bilo jako nepodnošljivo da se vozi makedonskim taksijem jer je takođe imala problema i sa komunikacijom.

"Ako želite da idete u Makedoniju, preporučujem vam da idete u neki drugi deo zemlje ili izaberite jezero. Ohridsko jezero je prelepo, mnogo mi se svidelo, ali Skoplje zaobiđite! Takođe sam i od drugih žena čula kako su imale slična iskustva, tako da ne, Skoplje nikako", zaključila je.

(Kurir.rs/T.B.)

Bonus video:

00:43 RUSI POTVRDILI: Crna Gora, Bugarska i Severna Makedonija zabranile prelet aviona ruske vlade!