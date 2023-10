TIKTOKERKA OBJAVILA 5 DESTINACIJA NA KOJIMA SE NIJE OSEĆALA BEZBEDNO: Na listi se našao i Beograd, a evo šta joj je ZASMETALO FOTO

Kloe Džejd, koja putuje svetom i deli iskustva sa svojim pratiocima, objavila je video u kojem je podelila destinacije na kojima se, kao žena, nije osećala sigurno. Rekla je da je razmišljala da li da uopšte snimi ovaj video. Odlučila je da ipak podeli neprijatne situacije koje su joj se dogodile na putovanjima.

Prvi grad koji se našao na njenoj listi je Pariz

Kako kaže u Parizu je bila šest puta do sada. Kada se prvi puta susrela sa jednim stanovnikom Pariza, shvatila je da ima drugačije namere.

"Tada sam imala 22 godine i on je pokušao da me namami s njim. Naterao me da popijem piće s njim, a zatim je pokušao dame odgura u mračni deo jedne uličice", rekla je Kloe.

Dodaje da se osećala neprijatno, rekla mu je da se skloni od nje i otrčala je u svoj hotel. Celu noć ju je oblivao hladni znoj, a kaže da se u jednom trenutku onesvestila. Tada je shvatila da joj je muškarac stavio nešto u piće.

Drugi grad na njenoj listi je Marakeš.

"Sveukupno sam uživala u svom putovanju u Maroko i u vremenu provedenom u Marakešu, ali moja prijateljica je bila sa mnom i ona se nije osećala sigurno", rekla je.

Kaže da je grad vrlo star i da su uličice jako uske. Iako se ona nije osećala nesigurno, priznaje da mladi muškarci prilično agresivni. Njena prijateljica, inače iz Turske, zbog svega toga osećala je veliku nelagodu.

Sledeći je grad Pataja na Tajlandu

Inače, ovaj grad je središte zabave i turista u Tajlandu te je prepun stranaca iz celog sveta.

"Sve je prepuno stranaca koji žele da rade odvratne stvari i zbog toga sam se osećala jako nesigurno", kaže Kloe. Dodaje i da joj se Tajland jako sviđa, ali da preporučuje izbegavanje Pataje.

Na listi se našla i naša prestonica

Naime, Kloe tvrdi da se nije osećala sigurno ni u Beogradu. Kaže da kada je ušla u Srbiju osetila je neprijateljstvo prema njoj. Dodaje i kako to može da razume jer je kod nas trenutno ratno stanje i smatra da Srbi generalno ne vole Amerikance.

Takođe, je dodala da je spremna da Beogradu da novu šansu jer, kako sama kaže, nije provela dovoljno vremena u našem gradu.

Na kraju dodaje da ona ni jednu od ovih zemalja ne mrzi i da su joj sve zemlje predivne, ali da želi da upozori žene na mesta gde moraju da se malo više pripaze

"To se posebno odnosi na žene tamnije puti. Morate biti oprezne. Nažalost, svet sam stvara predrasudu o nama i tretira nas kako god poželi", zaključuje Kloe.

