LAŽNA DEMENCIJA NASTAJE KAD VAM NEDOSTAJE OVAJ VITAMIN: Sećanje se vraća, tegobe nestaju uz pravu terapiju

Manjak vitamina B12 izaziva simptome koji su u početku vrlo blagi a onda se intenziviraju tokom vremena, piše Lepa & Srećna.

Prvo se može osetiti tek blago peckanje u rukama, nogama, stopalima, kao da vam trnu prsti, a pacijenti se često žale i na poremećaj ravnoteže i teturanje pri hodu.



Nedostatak ovog vitamina dovodi do anemije a zatim i do gubitka pamćenja.



Ovakvi simptomi mogu itekako biti zbunjujući. To pokazuje i slučaj pacijentkinje koja je u 61. godini obolela od demencije i prešla da živi kod sestre koja je odlučila da se brine o njoj. Nažalost, problem je bio u zanemarenoj anemiji koja godinama nije lečena i koja je dovela do akutnog manjka vitamina B12.



Sa odgovarajućom terapijom, i simptomi demencije su se povukli.



Vitamin B12 nalazi se u ribi, živinskom mesu, jajima i mleku pa zato obavezno konzumirajte ove namirnice da biste očuvali fizičko i mentalno zdravlje.



(Kurir.rs / Foto: Shutterstock)

Kurir