FARMACEUTI VAM OVO NEĆE REĆI: 5 prirodnih načina da regulišete krvni pritisak

Ne čekajte trenutak da budu potrebni lekovi - regulišite hipertenziju na zdrav i prirodan način, piše Lepa & Srećna.

1. Smanjite na minimum dve vrste namirnica koje su otrov za većinu ljudi, a posebno za one koji imaju visok krvni pritisak – šećer i brašno.



2. Normalizujte težinu, jer istraživanja pokazuju da čak i umeren gubitak težine može dugoročno da snizi visok krvni pritisak.



3. Vladajte emocijama. Veza između stresa i hipertenzije je odavno poznata. Dokazano je da ljudi koji pate od srčanih oboljenja mogu da smanje rizik od srčanog udara za više od 70 odsto ako nauče da vladaju sobom i izbegavaju stres.



4. Lečite se vežbanjem. Nije tajna da je redovna fizička aktivnost daleko bolji lek od bilo čega što farmaceutska industrija može da ponudi. Osim toga, dobri su i svi ostali efekti koji se time postižu. Bez obzira na to šta će vam biti glavni razlog da započnete vežbanje, vaš napor biće nagrađen sigurnim sniženjem povišenog krvnog pritiska.



5. Izbacite ili smanjite unos kofeina. Ako hoćete da zauvek izbacite kofein iz svog života, pokušajte da to učinite postepeno tokom određenog broja dana ili čak nedelja da biste izbegli apstinencijalne simptome poput glavobolje.



PROČITAJTE JOŠ:

ČUDESNO IZLEČENI ŠEĆERAŠI: Besplatan lek za dijabetes



KAKO SE SLAŽETE S PARTNEROM PO KRVNIM GRUPAMA: Najbolje ljubavne kombinacije



PRIRODNI LEK ZA ANEMIJU: Sirup za bolju krvnu sliku (RECEPT)

Kurir.rs/Lepa & Srećna/Foto: Shutterstock

Kurir