ZBOG NEDOSTATKA OVOG PROTEINA STARITE RANIJE: Podmladite kožu i telo uz ovaj jednostavan trik!

Kolagen je najzastupljeniji protein u čovekovom telu i predstavlja njegovu celu strukturu. Zadužen je za stanje i izgled kože, kostiju, kose, noktiju i u velikoj meri od kolagena zavisi kada počinjemo da starimo. Razgradnja i trošenje prirodnog kolagena u telu se povezuje sa gomilom zdravstvenih problema - umor i mrzovoljnost, otečeni desni koji krvare, suva i oštećena kosa, suva i crvena koža prepuna bora…

Proizvodnja kolagena u organizmu opada sa godinama, kao i zbog izloženosti ultraljubičastim zracima i drugim faktorima iz okolne sredine. Njegov nedostatak u organizmu se ispoljava kroz sve tamniju kožu, smanjenje elastičnosti kože, pojavljuju se bore, pege, celulit, strije. Iz tih razloga, egzogeni kolagen (kolagen koji je poreklom izvan tela) se sve češće koristi, za medicinske i kozmetičke terapije, kao i za lečenje i oporavljanje tkiva u telu.

Dr. Viton – Collagen + C / 5 x 10 ml regeneriše ćelije kože, poboljšava elastičnost, reguliše nivo vlažnosti kože, a to čini kožu glatkom i elastičnom. Pomaže koži da zadrži i svoju elastičnost. Kako starimo, kolagen ima tendenciju da se smanjuje, a to smanjuje elastičnost kože, što rezultira borama, grubom i suvom kožom, staračkim mrljama i flekama.

Dr. Viton – Collagen + C smanjuje celulit i strije. Kada koža gubi elastičnost kao rezultat smanjenog kolagena, postoji još jedan neželjen efekat: vidljiv celulit, koža kao kora pomorandže. Poboljšanje elastičnosti kože kolagenom pomaže da se smanji celulit i da koža postane sjajnija i glatkija.

Vremenom, hrskavica se troši zbog starenja, stalnim kretanjem i stalnom fizičkom aktivnošću. Kolagen obezbeđuje podršku za rast i regeneraciju tkiva hrskavice i pomaže da se ublaže upale i bolovi u zglobovima. Dr. Viton – Collagen + C podmazuje oslabljene zglobove i poboljšava udobnost, fleksibilnost i pokretljivost.

Zdravstvene beneficije korišćenja Dr. Viton Collagen:

- Usporava proces starenja

- Gladi bore

- Održava elastičnost kože

- Dubinski hidrira kožu

- Regeneriše kožu

- Smanjuje celulit

- Štiti i regeneriše zglobove.

