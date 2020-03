SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE ISTIČE: Nedostatak vitamina D dovodi do ozbiljnih posledica!

Ako ste poput većine stanovnika Evrope, onda postoje velike šanse da imate nedostatak vitamina D. Specijalista za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u KC Srbije, doc. dr Anđela Milovanović, ističe da 30-50% opšte populacije ima nedostatak vitamina D, kao i da posebno oprezni treba da budu svi oni koji boluju od osteoporoze, kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa ili raka.

Slobodno se može reći da nedostatak vitamina D u opštoj populaciji predstavlja tihu epidemiju, kaže dr Milovanović. Da bismo shvatili zbog čega je to tako, najpre treba da znamo da vitamin D dobijamo na dva načina.

Najveći deo vitamina D, čak 80 do 90 procenata, dobijamo zahvaljujući sunčevim zracima. Telo proizvodi vitamin D kada je koža direktno izložena suncu, zbog čega se on naziva još i vitamin sunca. Ironija je da tokom zime, kada nam je potrebno najviše vitamina D, mi ga zapravo imamo najmanje, navodi dr Milovanović. U periodu od oktobra pa sve do kraja marta cela Evropa nema dovoljno UVB zračenja. Manje sunčeve svetlosti znači i manje ovog značajnog vitamina. Lepo vreme takođe ne donosi promenu, jer je opravdani strah od karcinoma, doveo do masovnog korišćenja krema za sunčanje sa zaštitnim faktorom. Ove kreme koje štite kožu, istovremeno gotovo u potpunosti blokiraju proizvodnju vitamina D.

Drugi način za unos vitamina D je putem ishrane. Međutim, vrlo malo namirnica sadrži ovaj vitamin. Ima ga u masnim ribama, kao što su losos, tunjevina i skuša koje su među najboljim izvorima vitamina D. Goveđa džigerica, sir i žumance obezbeđuju male količine. Mleko sadrži 400 internacionalnih jedinica u 1 litru, ali hrana od mleka, poput sira i sladoleda, nema utvrđenu količinu vitamina D. Zbog svega navedenog lekari sve češće savetuju uzimanje preparata, kako bi se obezbedio optimalni nivo vitamina D i pravilno funkcionisanje organizma.

doc. dr Anđela Milovanović.

Za mene kao nekoga ko radi u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, posebno je važna uloga vitamina D u lečenju osteoporoze, kao i za smanjenje rizika od nastanka preloma. Dugo se smatralo da je vitamin D 3 dovoljan za sprečavanje osteoporoze i preloma. Međutim, najnovija istraživanja govore suprotno. Naime, vitamin D 3 je od izuzetnog značaja jer omogućava preuzimanje kalcijuma iz hrane i njegovo iskorišćavanje u organizmu. Nakon ulaska u krv, kalcijum dospeva do kostiju, ali da bi se i ugradio u kosti neophodan je vitamin K 2 . U nedostatku ovog vitamina, kalcijum se ne ugrađuje u kosti, ma koliko ga uzimali, ističe dr Milovanović. Taloži se u mekim tkivima kao što su hrskavica zglobova, krvni sudovi, bubrezi i dr. Posledice su višestruke: kosti postaju porozne i lakše se lome, zglobovi postaju bolni i skloni propadanju, a krvni sudovi se klacifikuju i postaju skloni pucanju.

Brojna klinička ispitivanja su to i potvrdila. Vitamin K2 sprečava gubitak koštane mase. Dokazano je da njegova primena povećava gustinu kostiju i smanjuje prelome kuka za 80 posto, a prelome kičmenog stuba za 60 posto. Druge studije pokazale su i da dodatak vitamina K 2 , omogućava efikasniju upotrebu vitamina D 3 i smanjuje učestalost osteoporoze i do 25 %.

Doc. dr Milovanović dodaje: "Kada uzmete vitamin D 3 , vaše telo stvara određene proteine, koji nose kalcijum. Oni imaju mnogo potencijalnih zdravstvenih koristi. Ali, dok ne unesete vitamin K 2 da aktivira te proteine, ni jedna od ovih koristi se neće realizovati. Zbog toga, preporučujem Herbiko® K 2 D 3 . Prirodni preparat koji sadrži superiornu formu vitamina K 2 sa najvećom biološkom raspoloživošću i najdužim dejstvom. Povećavajući mineralnu gustinu kostiju, preparat K 2 D 3 pomaže u sprečavanju nastanka osteoporoze.

Ako provodite malo vremena na suncu ili patite od nedostatka ovih važnih vitamina, reagujte na vreme i zaštite svoje kosti, ističe na kraju doc. dr Milovanović.

