MISTERIJA! ZAŠTO MUŠKARCI VIŠE UMIRU OD KORONE? Dr Stevanoviću postavili pitanje koje sve zanima!

Goran Stevanović na današnjoj konferenciji za medije odgovorio je na pitanje zašto od korona virusa češće obolevaju muškarci nego žene.

Dr Stevanović, direktor Klinike za tropske i infektivne bolesti i član Vladinog Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti KOVID- 19, rekao je sledeće:

"Reći ću vam ono što uporno ponavljam na konferencijama, bilo bi lepo da odgovore na sva pitanja tog tipa, kako se širi virus, kako se najefiksnije leči, imamo sada. Onda ni mi, ni ostatak sveta ne bi imao problem u kontroli ovog virusa. To je jedna od opservacija, to je zapažanje, i praktično možemo reći da je karakteristika bolesti, jer se primećuje u svim zemljama. Zašto je to tako, verovatno ćemo znati kada sve ovo prođe, kada se svi podaci budu obradili. U ovom tenutku nemam odgovor na to pitanje."

Šta se onda zna o koroni do sada? "Možemo da prepoznamo bolest, a što je najvažnije da prepoznamo ljude (zaražene). Naučili smo da prilagodimo naše načine lečenja u intenzivnim delovima lečenja, prilagođavamo se u hodu, nismo još zadovoljni jer nemamo sve odgovore na pitanja. Mnoge druge stvari koje nam određuju tok bolesti, da li genetsku strukturu ili navike, a u situaciji gde se borite za život nemate vremena to da odrađujete. Mi punimo baze podataka i na kraju ćemo to analizirati i znati posle da izvučemo pouke", rekao je Stevanović.

