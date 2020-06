VLADIMIR JE BIO PREPLAŠEN SVOJIM LOŠIM ZDRAVSTVENIM STANJEM KOJE JE IZAZIVALO NEMOĆ: Ova terapija ga je spasila!

- Bio sam prestravljen – počinje svoju priču Vladimir. Ja, bivši prvotimac, celog života pun snage i odjednom ne mogu ni do prodavnice da odem. Moja draga supruga je preminula, a deca su otišla da grade svoje živote u Americi. Ostao sam sam, ali na sreću tu su bili prijatelji da me podrže savetima, našli su mi lekara, jer ja do tada nikada nisam bio na pregledu, osim u mladosti.

- Dobio sam terapiju, ali nekako mi je oporavak išao sporo, što me je dovodilo do očajanja i postajao sam sve nervozniji. Činilo mi se da sam još više klonuo, svi su znali za moje muke. Osećao sam veliku nemoć, srce je oslabilo i jedva kucalo, pritisak nije bio dobar, slaba cirkulacija, dotok kiseonika...

- Prestao sam da izlazim iz kuće i da vozim. A onda je usledio šok za mene, doktora, prijatelje, komšije...

Vladimir, naime, nikome nije hteo da kaže da je na internetu pronašao Bio-Teo kapi i Stevu Marića i ubrzo zatim je počeo da pije biljni komplet za srce. Kako tvrdi, svi oko njega bili su skeptični prema alternativnoj medicini, pa je o tome ćutao.

- Ali, rezultati su bili takvi da nisam mogao dugo da ih krijem, a i želeo sam da ih podelim sa okolinom. Čudo se zaista desilo – nakon mesec dana, ja sam od Brankovog mosta do Zemuna išao pešice kao od šale. Svi su me začuđeno pitali da li sam bio na lečenju u inostranstvu, a ja sam se smejao i u šali govorio „Bio, bio, na internetu!“

- Najviše su me ubedile priče onih koji su koristili biljni komplet za srce. Ima iskustava koja traju i po trideset godina, a ti ljudi su imali velike probleme, ali danas su krepki i radno sposobni.

- Pitao sam u šali koji „čarobni napitak“ stavljaju u kapi, kada tako efikasno deluju. Bio sam presrećan – nakon drugog kompleta, rezultati analiza bili su daleko bolji, gotovo u granicama normale. Lakše sam spavao, iako sam imao velike porodične stresove, a nekoliko godina pre toga doživeo sam i saobraćajni udes koji me je izbacio iz koloseka. Na sreću, nije bilo velike štete niti povređenih, ali sam zbog toga bio potpuno utučen.

- Imam šezdeset godina i nisam u situaciji da mogu da napustim posao i zbog toga sam izuzetno zahvalan Stevi Mariću što mi je omogućio da ponovo nesmetano radim. Posle pauze, nakon drugog kompleta, popio sam i treći i bio spreman da se vratim svom radu. Naime, zbog prirode mog posla, potrebna mi je jaka koncentracija i smirenost, koje su se potpuno povratile.

Kako kaže, redovno ide na kontrole, doktori su mu smanjili lekove, okuplja decu i prijatelje, druže se i smeju.

- Sreća se vratila u moj život – ne krije zadovoljstvo Vladimir.

Bio-Teo komplet za srce sastoji se od 3 bočice – Antistres, Corvit i Cirkul i on:

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića

Poboljšava cirkulaciju

Čisti krvne sudove

Pomaže kod angine pektoris, aritmije, bola u grudima

Reguliše holesterol i trigliceride

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda

(srčanog mišića)

Otklanja posledice infarkta

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost,

lupanje srca, nesanicu i glavobolju.

Antistres + Corvit + Cirkul biljni komplet možete poručiti OVDE ili pozivom na

broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana od 9 do 17h.

Cena kompleta za Srbiju iznosi 2.880 rsd, za BiH 47 KM, a za Crnu Goru 26 €.

Rok isporuke je 1-3 radna dana.

