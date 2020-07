ŽENA OSTALA TRUDNA UPRKOS KONTRACEPCIJI: Čak su se i doktori ZAPANJILI, a rodila se beba sa OVIM U RUCI! (FOTO)

Beba u Vijetnamu rođena je s kontracepcijskom spiralom u ruci, a fotografije su postale viralne na društvenim mrežama.

Majke iz Vijetnama (34) ostala je trudna uprkos kontracepcijskoj spirali. Pre dve godine neimenovana žena ugradila je spiralu kako ne bi ostala trudna, no kasnije je saznala kako je ipak ostala u drugom stanju. Beba je bila zdrava i težila je 3.2 kilograma, no njen dolazak bio je neuobičajen zahvaljujući činjenici da je ponela suvenir sa sobom - maminu spiralu.

Akušer kaže kako je beba rođena sa spiralom u ruci, a lokalnim medijima otkrio je kako je ta scena bila toliko neobična da ju je fotografisao.

"Nakon porođaja pomislio sam kako je zanimljivo da beba drži tu spravu... No nikad nisam pomislio da će to privući toliko pažnje", rekao je. On sumnja na to da se spirala pomerila iz prvobitnog položaja te tako postala loš oblik kontracepcije. Kad se ugrade propisno, spirale su više od 99 posto učinkovite i mogu trajati pet do 10 godina.

