DALI SU JOJ POGREŠNU DIJAGNOZU: Srećom, uspela je da pomogne sebi na vreme, ali ne uz pomoć medicine, već prirode!

- Dugo sam osećala slabost, a inače sam bila jaka žena, koja je mogla da istrpi i završi teške poslove. Kada sam ćerki rekla da nisam dobro, da osećam slabost, odmah mi je poverovala, jer je znala da se nikada ne žalim. Lekari su mi rekli da imam anginu pektoris, iako su mi svi rezultati bili dobri, izuzev lupanja srca, čiji su otkucaji išli i do 150 u minutu.

Ovako počinje svoju priču Milena iz Čačka. Takođe je imala i iznenadno podrhtavanje nogu.

- Obično me je „hvatalo“ na ulici, i često me je dovodilo u neprijatne situacije. Morala bih da zastanem, dok se sve ne smiri. Zapravo, shvatila sam da podrhtavanje nastaje od zamora.

- Na sreću, moja ćerka nije htela da prihvati dijagnozu koja mi je postavljena i odvela me je kod lekara u Beograd. Čim me je ugledao i čuo da imam više nego dvostruko otkucaja srca od normalnog, rekao je da imam koksaki virus. Analize i dalji pregledi su to i potvrdili, a ja sam, po njegovom savetu, pojačala terapiju vitaminima, aronijom, zdravom ishranom...

Oporavak je tekao polako, sve dok Milena nije počela da pije Bio-Teo kapi br.1 za srce.

- Pokušavala sam da ojačam svoje zdravlje šetnjama i svaki dan sam odlazila na obalu Morave, gde ima dosta ljudi koji se šetaju, razgovaraju... U jednom od tih razgovora, saznala sam da je jedan lekar u penziji takođe imao koksaki virus i da mu je komplet br.1 za srce dosta pomogao.

- Rekao mi je da mu je neki mlađi kolega preporučio pomenute kapi, da je ojačao i da se mnogo bolje oseća. Uzela sam broj telefona, poručila kapi i već posle prvog kompleta broj otkucaja je počeo da se smanjuje, a posle drugog se stabilizovao. Sada moje srce broji 78 otkucaja u minutu i prezadovoljna sam.

Milena trenutno pravi pauzu između ispijanja drugog i trećeg kompleta i tvrdi da bolje spava.

- Od velikog broja otkucaja bila sam uznemirena i plašila me je njihova jačina, prosto sam osećala da mi se od toga trese krevet. Sada na ulicu izlazim neopterećena, nema drhtanja nogu i presrećna sam, jer imam više snage za svoje troje unučića kojima sam potrebna.

- Svima preporučujem Bio-Teo proizvode, jer se mnogo ljudi šeta uz Moravu i često međusobno pričaju o svojim zdravstvenim problemima. Jedna mlada majka je takođe imala koksaki virus i odmah sam joj rekla šta pijem. Njoj je mnogo brže postalo bolje nego meni, jer je njen organizam jači i mlađi. Svima nam je drago što ovako nešto postoji, jer zaista pomaže – kaže na kraju naša sagovornica.

foto: Promo

Biljni komplet br.1 sastoji se od 3 bočice – antistres, corvit i cirkul i on:

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića

Poboljšava cirkulaciju

Čisti krvne sudove

Pomaže kod angine pektoris, aritmije, bola u grudima

Reguliše holesterol i trigliceride

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića)

Otklanja posledice infarkta

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju.

Radi dobijanja najboljih rezultata preporučuje se konzumiranje barem 2 kompleta za redom.

Naše biljne kapi slobodno mogu piti osobe koje su operisane i/ili koje piju lekove. Biljni komplet za kardiovaskularni i nervni sistem Antistres + Corvit + Cirkul je registrovan i odobren od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije i ne postoje poznate kontraindikacije. Ono što je bitno kada se piju lekovi je da se terapija lekovima NE prekida dok vaš lekar ne kaže suprotno, kao i da se napravi razmak 30 do 60 minuta između korišćnjenja lekova i naših biljnih kapi.

Cena biljnog kompleta br.1 za Srbiju iznosi 2.880 rsd, za BiH 47 KM, a za Crnu Goru 26 €. Naručite ga klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

Promo tekst

Kurir