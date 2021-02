SRCE MU JE RADILO SA SAMO 30 ODSTO KAPACITETA I PROGNOZE SU BILE LOŠE: Pronašao je OVO rešenje i spasio se!

- Pre sedam godina mog oca su sustigli problemi sa srcem, koje je radilo sa 30 odsto kapaciteta. Lekar je prepisao terapiju, ali je naglasio da mora da ide na produvavanje krvnih sudova, što smo, obzirom da ima 84 godine i otpor prema bolnicama, teško prihvatili – kaže Snežana.

- Pobrinula sam se da lekove uzima na vreme, jer on to sam ne bi hteo, stanje se malo popravilo, ali vremenom je postajao sve slabiji i anksiozniji. Shvatila sam da moram da potražim i još neki vid pomoći, a verujem u snagu biljaka, čije nam je korišćenje u lekovite svrhe u tradiciji. Pretraživala sam internet u nameri da pronađem nekakav biljni preparat koji bi mogao da se koristi uz terapiju lekovima i poboljša zdravstveno stanje mom ocu.

Snežana je naišla na proizvode Bio-Teo Centra i biljni komplet br. 1 za ublažavanje stresa, pravilan rad srca i poboljšanu cirkulaciju.

- Oduševilo me je što sam mogla da saznam koji je tačan sastav tinktura u sklopu ovog kompleta, kao i kako koji sastojak deluje. Takođe, veoma me je obradovala činjenica da Bio-Teo proizvodi mogu da se koriste uz terapije lekovima. Sada je oko godinu dana kako sam poručila prvi komplet, a moj otac trenutno pije peti.

- Ubeđena sam da su ove kapi mom ocu mnogo pomogle. On živi sam, pa je normalno da dolazi do uznemirenja, pogotovo kada počne teško da diše ili kada ne može da spava, a onda strah i uznemirenost samo rastu. Obilazim ga ujutru i uveče kako bih mu lekove i sve što treba dala na vreme, ali to nije bilo dovoljno. Vremenom je postao svadljiv, i prosto nisam znala kako dalje.

- Već posle prvog kompleta bio je smireniji, a nakon drugog je govorio kako oseća da ima više snage. Možete da zamislite koliko sam bila srećna, kada sam ga jednog dana zatekla kako radi u bašti, posle ko zna koliko vremena. U dvorištu je mala parcela, koju on sam obrađuje.

- Prezadovoljan je što može da radi, i postao je mnogo društveniji. Više se ne budi noću, a i ako se to desi, ne uzbuđuje se zbog toga. Odlično je prihvatio ove kapi, i nakon što se uverio u njihovo dejstvo, nestao je i otpor prema lekovima koji je ranije imao.

- Ono što je, međutim, najvažnije od svega, a očigledan je rezultat, ubeđena sam, delovanja Bio-Teo biljnog kompleta br. 1 za ublažavanje stresa, pravilan rad srca i poboljšanu cirkulaciju je to što je lekar potvrdio da nema potrebe za produvavanjem krvnih sudova, jer su rezultati daleko bolji. Bio-Teo kapi su mom ocu produžile život i učinile ga kvalitetnijim.

Bio-Teo komplet br.1 za srce i kardiovaskularni sistem:

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića

Poboljšava cirkulaciju

Čisti krvne sudove

Pomaže kod angine pektoris, aritmije, bola u grudima

Reguliše holesterol i trigliceride

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića)

Otklanja posledice infarkta

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju.

Komplet mogu koristiti i osobe koje piju lekove. Može se koristiti i preventivno. Za najbolje rezultate potrebno je popiti 2 kompleta u kontinuitetu, a na dalje po potrebi.

Cena biljnog kompleta br.1 za kardiovaskularni sistem iznosi 2.880 rsd za Srbiju, 47 KM za Bosnu i Hercegovinu i 26€ za Crnu Goru.

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

