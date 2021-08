IZNENADA SU SE POJAVILI VISOK KRVNI PRITISAK I PROBLEMI SA SRCEM: Lekovi mi nisu pomogli, ali zato ove BILJKE jesu!

- Ranije sam bio uglavnom zdrav, ali unazad nekoliko godina zdravlje je počelo da mi popušta. Lekari su mi rekli da imam visok krvni pritisak, ali da mi ni srce nije u redu. Redovno i uredno sam uzimao sve lekove koje su mi prepisivali, ali čim bi lekovi nestali sve bi bilo po starom – vraćali su se isti problemi jer je pritisak skakao znatno iznad normale, a srce je ponekad pretilo da će stati. Pored ovoga imao sam veoma slabu cirkulaciju krvi pa su mi noge i ruke stalno bile hladne. Sve ovo uticalo je i na moje živce. Nailazili su dani kada ništa nisam mogao da radim, čak ni da govorim, a povremeno sam se potpuno oduzimao. Tada mi se činilo da neću ni živeti dugo, a jedva da sam imao četrdeset godina života. Lekari u našem mestu su činili sve da mi pomognu. Ja sam slušao njihove savete, redovno pio lekove, ali, shvatite, bio sam mlad i sve to mi je teško padalo jer nisam mogao da se pomirim sa činjenicom da sam zavisan od lekara i lekova. Pitao sam se često šta će biti sa mnom kada budem imao više godina?

- Prošle godine lekari su mi dali uput da idem specijalistima u Zrenjanin. Ja sam taj odlazak odlagao iz više razloga, a glavni je bio što nisam bio uveren da će mi pomoći. Moje stanje se stalno pogoršavalo. Mnogi poznanici, koji su takođe patili od sličnih problema, govorili su mi da za visok krvni pritisak nema leka pa je na mene i to uticalo da se pomirim sa sudbinom i gutam lekove koji su mi davali naši lekari. Međutim, pre tri meseca čuo sam da travar Stevo Marić uspešno leči visok pritisak i olakšava srčane smetnje. Ja nikada nisam verovao u to da se travama može lečiti, ali kada čovek dođe do nekog dela puta razmišlja o svemu. Ipak, uzeo sam komplet za svoje potrebe. Nakon dve nedelje, otkako sam počeo da ga uzimam, osetio sam reakciju. Dešavale su mi se neke čudne smetnje pa sam se kolebao šta da radim, ali sam odlučio da nastavim sa Marićevim Bio-Teo kapima. Nešto kasnije ove smetnje su prestale i ja sam počeo da se osećam bolje. Desilo mi se da su mi i kapi nestale pa sam se uplašio da će mi se stanje pogoršati, međutim sve je ostalo isto. Ipak sam poručio još jedan komplet posle koga mi je stanje zdravlja bilo odlično – pritisak je bio normalan, a srce je radilo kao nekada. Od Bio-Tea sam naručio i potrošio i treći komplet. Osećam se odlično. Već tri meseca pritisak mi je potpuno normalan, a srce više i ne osećam. Uz ovo mi se popravila i cirkulacija krvi i više me ne muče hladne noge i ruke. Za sve ovo što sam vam ispričao posedujem lekarsku dokumentaciju. Bio-Teo biljni preparati su me vratili u normalne tokove života. U stvari, ja sam oživeo od njih! Bio-Teo biljne komplete sam mnogima preporučio i iz njihovih priča saznao da doprinose u borbi sa mnogim bolestima, pa i onim najtežim.

Bio-Teo komplet br.1 za srce i kardiovaskularni sistem:

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića,

Poboljšava cirkulaciju,

Čisti krvne sudove,

Pomaže kod angine pektoris, aritmije, bola u grudima,

Reguliše holesterol i trigliceride,

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića),

Otklanja posledice infarkta,

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca,

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju.

foto: Promo

Komplet mogu koristiti i osobe koje piju lekove. Može se koristiti i preventivno. Za najbolje rezultate potrebno je popiti 2 kompleta u kontinuitetu, a na dalje po potrebi.

Cena biljnog kompleta br.1 za kardiovaskularni sistem iznosi 2.880 rsd za Srbiju, 47 KM za

Bosnu i Hercegovinu i 26€ za Crnu Goru.

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

Promo tekst