PRE 3 MESECA NISAM MOGAO DA NAPRAVIM NI NEKOLIKO KORAKA A DA NE STANEM: Sada srce radi normalno, zahvaljujući ovome!

- Od srca bolujem već deset godina. Uz to sam stalno imao visok pritisak – izlazio je i na 200/120, brzo sam se zamarao i veoma mi je teško padao svaki fizički posao, ali ja sam se nekako borio. Sin me je dovodio ovde u Beograd na pretrage. Tada su lekari ustanovili da imam ZAKRČENJE SRČANE ARTERIJE i da mi krv nije dobra. Dali su mi lekove i savetovali da, radi visokog pritiska, držim dijetu. Tako sam godinama lekovima i dijetom uspevao da smirim i srce i pritisak, ali od prošle godine pa sve do proletos iz dana u dan mi je bivalo sve gore.

- Pre tri meseca nisam mogao da napravim ni nekoliko koraka a da ne stanem, stalno me nešto vuklo da ležim. Ponekad mi se činilo da će mi srce svakog trenutka stati. Iz kuće sam mogao da izađem samo rano ujutru i pošto sunce zađe. I noge su mi stalno bile otečene a pritisak visok, ne da mi glavu podići. Ja sam čovek sa sela pa sam naučio da radim i onda možete da zamislite kako je bilo mojoj duši: hteo bih da ponešto uradim i u kući i u bašti, a ne mogu da maknem!

- Kada su mi doneli ove biljne preparate od Bio-Teo Centra odmah sam počeo da ih uzimam, ali nisam verovao da meni više išta može pomoći. Ipak sam posle sedam-osam dana zapazio da mi se snaga polako vraća. Prvo sam počeo da radim po kući, a posle desetak dana sam se osmelio da i u baštu izađem. Posle dve nedelje osećao sam se sasvim dobro pa sam po dve kofe vode nosio da zalivam baštu. Srce je počelo normalno da mi radi i više nisam osećao ni pritisak ni zamor. Prvi put posle deset godina bez napora radim sve poslove, i u bašti i u kući. Sve mi je sada lakše pa mi se mili da radim.

Rajkova supruga Jela dodaje:

- Bio-Teo biljni preparati su stvarno kod Rajka učinili čudo jer sam ja zimus verovala da neće dugo. Pre neki dan sam mu uzela još jedan komplet jer njegova bolest nije ni nastala za mesec dana pa zbog toga treba duže lečenje iako se sada dobro oseća.

Bio-Teo komplet br. 1 za srce i kardiovaskularni sistem

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića,

Poboljšava cirkulaciju,

Čisti krvne sudove,

Pomaže kod angine pektoris, aritmije, bola u grudima,

Reguliše holesterol i trigliceride,

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića),

Otklanja posledice infarkta,

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca,

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju.

Komplet mogu koristiti i osobe koje piju lekove. Može se koristiti i preventivno. Za najbolje rezultate potrebno je popiti 2 kompleta u kontinuitetu, a na dalje po potrebi.

