AKO MUKU MUČITE ZBOG ČUKLJEVA I BOLOVA: Ovih 7 prirodnih načina će biti od pomoći, potražite peškir i lopticu, a uzmite i kurkumu

Nakon užurbanog radnog dana stopala će vam biti zahvalna ako ih stavite u lavor sa toplom vodom i dodatkom gorke soli. Pomažu i vežbe sa lopticom, peškirom, masaža maslinovim uljem.

foto: Profimedia

1. Vežbajte sa lopticom

Radi se o vrlo jednostavnoj vežbi. Na pod ispod stopala stavite tenisku ili lakros lopticu pa pomerajte stopala napred-nazad. Ponavljate tri do pet minuta sa svakim stopalom. Ova vežba je dobra čak i ako nemate čukljeve, jer je jako opuštajuća i smanjuje grčeve piše Brightside.

foto: Profimedia

2. Vežbajte sa peškirom

I u ovom slučaju se radi o laganoj, a učinkovitoj vežbi. Stavite peškir na pod pa ga hvatajte i vucite prema sebi samo nožnim prstima. Vežbu ponovite pet puta, a raditi je možete dok sedite ili stojite. Ova vežba jača stopala i održava prste fleksibilnima.

3. Prebacite težinu na prste

Ova vežba izvodi se u stojećem položaju sa blago savijenim kolenima. Polako odvajajte pete od poda dok težina tela nije samo na prstima.

Imajte na umu da ova vežba nije lagana i može biti pomalo bolna i neugodna, ali ipak biste trebali pokušavati pa koliko uspete. Sa vremenom će vam mišići nožnih prstiju ojačati, a zglobovi bi se trebali početi poboljšavati.

4. Šetajte po pesku

Ako imate priliku šetajte što više po peščanoj plaži ili po pesku gde god ga nađete. Naime, hodanje bosonog po pesku je odlična masaža za stopala. To ne samo da opušta prste na nogama i stopalima, već ih i jača. Ova navika pokazala se izuzetno korisnom za ljude koji pate od artritisa.

foto: Profimedia

5. Držite stopala u toploj vodi

Nakon stresnog i užurbanog radnog dana stopala će vam biti zahvalna ako ih stavite u lavor sa toplom vodom i dodatkom Epsom soli. Uronite noge u vodu do članakai ostanite tako 10 do 15 minuta.

Epsom so (gorka so) je bogata magnezijumom koji je odavno poznat kao važan mineral koji je važan za oko 300 biohemijskih reakcija u telu, od ravnoteže nivoa šećera u krvi, sinteze DNK do opuštanja mišića, ublažavanja grčeva i kožnih upala, rešavanja zatvora itd.

foto: Profimedia

6. Stavite kurkumu na čukljeve

Kapsaicin je glavni sastojak mnogih krema namenjenih ublažavanju bolova i upala. Taj sastojak nalazi se i u kurkumi. Pomešajte kurkumu sa malo vode tako da dobijete gustu pastu pa nanesite na čukljeve, zamotajte to nečim i ostavite preko noći.

foto: Profimeda

7. Masirajte stopala maslinovim uljem

Masaža stopala jednom ili dva puta na dan dobra je za održavanje fleksibilnosti zglobova na nožnim prstima. Stopala i prste masirajte toplim maslinovim uljem 15 minuta, brzo ćete osetiti kako se cirkulacija u prstima poboljšava.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:15 KARLEUŠA VRATILA STARI IMIDŽ! Jelena se ponovo ofarbala, više nije PLAVUŠA, a opuštenim stajlinogm sve iznenadila!