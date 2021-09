Zašto bi svi trebalo da obeležavamo Svetski dan srca?

Srce je jedini mišić u našem telu koji radi 24 sata 7 dana u nedelji. Ono nikada ne odmara i uvek daje sve od sebe da osetimo ljubav, uzbuđenje, sreću, ponekad tugu... Govori nam kada je vreme da ubrzamo, usporimo i menjamo ritam. Zar ne mislite da zaslužuje barem jedan dan kada će pažnja biti usmerena samo na njega, kada ćemo bolje slušati kako kuca, ali isto tako dozvoliti i drugima da ga poslušaju i kažu nam da li je njegov ritam dovoljno dobar i ustaljen da može samo nastaviti dalje ili mu je potrebno malo pomoći s naše strane?

Mg Mivela nas podseća da redovno vodimo računa o svom srcu i uspostavimo ustaljeni ritam života svakodnevnim unosom magnezijuma iz prirodnih izvora. Povodom Svetskog dana srca, Mg Mivela na svojim društvenim mrežama Facebook i Instagram organizuje nagradnu aktivaciju kroz koju će najsrećnijem učesniku aktivacije pokloniti jedan sistematski pregled za čitavu porodicu, dok će preostali učesnici imati priliku da osvoje deset internističkih pregleda sa EKG-om u poliklinici Medikom.

A šta je ono što mi svakodnevno, bilo da je praznik ili samo običan dan, možemo da uradimo za naše srce? Možemo da mu dajemo njegov omiljeni mineral – magnezijum. On je jedan je od ključnih minerala za normalan rad srca i brojnih drugih vitalnih funkcija, a vrednost magnezijuma se sve više ističe u kontekstu današnje pandemije. Zato pravilnom ishranom treba osigurati dovoljan unos magnezijuma – iz hrane i vode koje svakodnevno konzumiramo.

foto: Shutterstock

Zašto je za kardiovaskularno zdravlje važan magnezijum?

Istraživanja pokazuju da je veći unos magnezijuma u ishrani značajno povezan sa manjim rizikom od ishemijske bolesti srca1 i moždanog udara2, zbog toga što utiče na smanjenje krvnog pritiska, ali i smanjuje rizik od dijabetesa tipa 2, koji takođe može izazvati kardiovaskularne bolesti. Da i voda koju pijemo ima važnu ulogu, pokazala je analiza opsežnih istraživanja, koja je otkrila da je viša koncentracija magnezijuma u vodi za piće povezana sa nižim rizikom od smrti uzrokovane koronarnim bolestima srca5.

Koliko magnezijuma je dnevno potrebno?

Preporučeni dnevni unos magnezijuma6, u zavisnosti od životne dobi, iznosi:

foto: Printscreen

Prirodni izvori magnezijuma

Prirodni izvori magnezijuma su semenke, orašasti plodovi, mahunarke, integralne žitarice, zeleno lisnato povrće i voda koja prirodno sadrži magnezijum, među kojima se posebno ističe Mg Mivela.

Mg Mivela je prirodna sinergija vode i magnezijuma. Jedinstvena je po tome što prirodno sadrži 343 mg magnezijuma u jednoj litri, što gotovo zadovoljava dnevne potrebe organizma za magenzijumom. Njena funkcionalnost ogleda se u tome što, pored zadovoljavanja potrebe za vodom, telu osigurava magnezijum koji doprinosi stvaranju energije, smanjenju umora i normalnom funkcionisanju nervnog sistema i mišića.

Magnezijum i COVID 19

Iako smo već u nekom smislu naučili da živimo sa pandemijom, ona je i dalje glasni „alarm“ koji ne možemo ignorisati. Naučnici svakodnevno rade na pronalaženju što više informacija o tome kako se možemo potpuno vratiti normalnom životu, i među podacima koji se sistemski prikupljaju, posebno naglašavaju da se ne sme zanemariti važnost odgovarajućeg unosa vode7 i magnezijuma, koji doprinosi otpornosti organizma8,9, posebno kod trudnica, dijabetičara i osoba sa povišenim krvnim pritiskom9.

Prevencija je pola zdravlja, sa ili bez pandemije, i zbog toga je važno da pratimo gde nas srce vodi, a danas nas vodi na društvene mreže Instagram i Facebook gde vas čeka mogućnost da osvojite jednu od nagrada.

Reference

1. Del Gobbo LC, Imamura F, Wu JHY, Otto MCdO, Chiuve SE, Mozaffarian D. Circulating and dietary magnesium and risk of cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. Am J Clin Nutr 2013;98:160-73.

2. Larsson SC, Orsini N, Wolk A. Dietary magnesium intake and risk of stroke: a meta-analysis of prospective studies. Am J Clin Nutr 2012;95:362-6.

3. Larsson SC, Wolk A. Magnesium intake and risk of type 2 diabetes: a meta-analysis. J Intern Med 2007;262:208-14.

4. Rodriguez-Moran M, Simental Mendia LE, Zambrano Galvan G, Guerrero-Romero F. The role of magnesium in type 2 diabetes: a brief based-clinical review. Magnes Res 2011;24:156-62.

5. Jiang, Lei et al. Magnesium Levels in Drinking Water and Coronary Heart Disease Mortality Risk: A Meta-Analysis. Nutrients 2016; 8.1: 5.

6. Institute of Medicine (IOM). Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes: Calcium, Phosphorus, Magnesium, Vitamin D and Fluorideexternal link disclaimer. Washington, DC: National Academy Press, 1997.

7. Stookey, J. D., Allu, P., Chabas, D., Pearce, D., & Lang, F. (2020). Hypotheses about sub-optimal hydration in the weeks before coronavirus disease (COVID-19) as a risk factor for dying from COVID-19. Medical hypotheses, 144, 110237.

8. Jose, Jes; Magoon, Rohan; Kapoor, Poonam M: Magnesium, The neglected cation in COVID-19? Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology: Jan–Mar 2021 - Volume 37 - Issue 1 - p 141-142.

9. Tang CF, Ding H, Jiao RQ, Wu XX, Kong LD. Possibility of magnesium supplementation for supportive treatment in patients with COVID-19. Eur J Pharmacol. 2020;886:173546.

Promo tekst