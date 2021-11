BUDITE UMERENI: Zašto ne treba jesti piletinu svaki dan

Ovo meso smatra se često najboljim jer se od njega može pripremiti skoro svako jelo, ipak, previše proteina koje sadrži može napraviti problem organizmu

Raznovrsna ishrana je ključ zdravog života, a to se odnosi i na piletinu - previše istih namirnica nikako ne može da bude dobro. Iako nije kalorična ipak može da dovede do nakupljanja kilograma, što je svakako loše za zdravlje srca. Takođe, sadrži puno proteina, koji dodatno mogu napraviti problem.

Previše proteina

U idealnom slučaju, oko 10 do 35 procenata vašeg dnevnog unosa kalorija trebalo bi da se sastoji od proteina. Ali, previše proteina u organizmu može da dovede do nakupljanja masnoća. Previše masnoće dovodi do porasta telesne težine što dalje povećava nivo lipida u krvi. Zato ne preterujte sa svakodnevnom konzumacijom ovog mesa.

foto: Profimedia

Zdravlje srca Previše piletine u ishrani može da dovede do povišenog nivoa holesterola, a svi već jako dobro znamo da je on povezan s bolestima srca i krvnih sudova.

Problemi sa održavanjem težine

Konzumacija previše proteina životinjskog porekla, poput piletine, može otežati održavanje zdrave težine. Osobe koje mogu bez mesa, poput vegana, često imaju niži indeks telesne mase od osoba koje jedu meso svakog dana.

foto: Shutterstock

Veće šanse za trovanje hranom

Pripremanje piletine i nije tako lagan zadatak. Ako meso niste do kraja pripremili ili je povrće došlo u kontakt sa svežim mesom ili ste ostavili to isto obrađeno meso da leži na suncu, velike su šanse da se možete otrovati hranom. Radi se o bakterijama koje se nalaze u sirovom mesu, poput salmonele koje mogu dovesti do ozbiljnih problema.

foto: Shutterstock

Veće šanse za rezistenciju na antibiotike

Uobičajena je praksa među uzgajivačima živine da daju antibiotike pilićima. Jedući ovu piletinu, ljudi tada mogu postati otporni na ove lekove. Dakle, ukoliko imate neku vrstu infekcije i pijete antibiotike, velike su šanse da lek ne deluje onako kako bi trebalo.

(Foto: Profimedia)

