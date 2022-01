MOGU LI VAS PEČURKE SAČUVATI OD LOŠEG RASPOLOŽENJA I DEPRESIJE?! Evo koje moćne supstance sadrže i kako vam MOGU POMOĆI!

Pečurke se iz brojnih zdravstvenih razloga preporučuju da budu što više zastupljene u ishrani, a sada stiže još jedna preporuka.

foto: Profimedia

Naime, osobe koje koriste pečurke u ishrani imaju manju mogućnost da razviju simptome depresije, zaključak je američkog Nacionalnog istraživanja o zdravlju i ishrani (US National Health and Nutrition Examination Survey). Sama veza između depresije i pečuraka još je misterija i za same naučnike, koji ističu da bi rezultati ovog rada morali da se interpretiraju sa najvećom pažnjom.

Kako pečurke utiču na depresiju donosi prvo veliko istraživanje

Američki stručnjaci su pratili od 2005. do 2016. godine psihičko zdravlje i način ishrane više više od 24.000 odraslih stanovnika SAD. Studija objavljena u časopisu The Journal of Affective Disorders prvo je veliko istraživanje u uticaju pečuraka na depresiju. Nije pravljena razlika između različitih vrsta pečuraka, ali istraživanje je bilo zasnovano na nekim manjim kliničkim ispitivanjima koja su utvrdila da pečurka lavlja griva – Hericium erinaceus, može smanjiti simptome depresije i anksioznosti.

– Ova vrsta pečuraka je dodata na listu namirnica koje bi mogle da imaju pozitivan uticaj na ljudsko zdravlje – kaže Joshua Muscat sa Pennsylvania State University. Šta je to što određene pečurke čini dobrim za zdravlje je još zagonetka, podvlače stručnjaci.

foto: Profimedia

Šampinjoni smanjuju nivo anksioznosti

Najčešće korišćene pečurke u ishrani – šampinjoni – puni su kalijuma i smatra se da ovaj mineral može da smanji nivo anksioznosti. Ostale vrste jestivih pečuraka sadrže neurotrofne faktore koji se dovode u vezu sa zdravljem mozga i antiinflamatorne agense, za koje se smatra da pomažu u ublažavanju simptoma depresije. Ipak, u pitanju je osetljivo polje.

Pečurke su bogate vitaminima, mineralima, antioksidantima…, koji mogu da deluju antidepresivno. Istraživanje o tome koji bi to faktori mogli značajno da utiču na smanjenje simptoma depresije, zahtevaće više kliničkih i epidemioloških studija, podvlače stručnjaci.

Pečurke sadrže moćan antioksidans poznat kao ergotionein

Ipak, pečurke sadrže moćan antioksidans poznat kao ergotionein koji će tek biti predmet detaljnijih istraživanja. Ovaj antioksidans se može obezbediti samo ishranom, a u pečurkama ga ima najviše. Zemlje koje koriste ergotionein u svojoj kuhinji, poput Francuske i Italije, beleže, prema nekim podacima, manji nivo demencije u opštoj populaciji. U nedavnim istraživanjima na životinjama utvrđeno je da ovaj antioksidans ima mogućnost da savlada krvno-moždanu barijeru, koja štiti mozak od cirkulišućih patogena, što nagoveštava da bi ergotionein mogao da utiče na neurološko zdravlje.

Aminiokiselina koju ne možemo sintetizovati

Neka druga istraživanja rađena na životinjama, navode da je ovaj antioksidans veoma bitan za digestivni trakt, u kojem takođe postoje neuroni, koji mogu da utiču na raspoloženje, ipak potrebno je još dodatnih istraživanja koja bi potvrdila isto delovanje i na ljude.

– Pečurke sadrže najviše aminokiseline ergotionein, antiinflamatornog sredstva koje ljudi ne mogu sintetizovati. Viši nivo ovih aminokiselina može umanjiti rizik od oksidativnog stresa i takođe umanjiti simptome depresije – kaže epidemiolog Djibril Ba sa Univerziteta Penn State.

Američko Nacionalno istraživanje o zdravlju i ishrani, ispitivalo je depresiju standardizovanim upitnikom o zdravstvenom stanju pacijenata. Uočeno je da su one osobe koje su koristile pečurke u ishrani imale manje šanse za razvoju simptoma depresije, bez obzira na ostale faktore, kao što su društveni i ekonomski status, način života, upotreba nekih lekova.

Depresivnost i konzumacija pečuraka

Veza između depresivnosti i konzumacije pečuraka bila je jasna, samo kada bi se uporedili rezultati osoba, koje nisu koristile pečurke i onih ljudi koji su upotrebljavali pečurke u svakodnevnoj ishrani. Takođe, nije uočeno da su one osobe koje su koristile u nešto većoj meri pečurke bile zaštićenije od depresije.

Autori su poredili i stanje osoba, koje su svakodnevno jele po jednu porciju pečuraka, sa onima koji su jeli po jednu porciju crvenog ili prerađenog mesa, nije uočeno da upotreba neke od ovih namirnica smanjuje rizik od depresivnih simptoma. Još dosta toga se ne zna o vezi upotrebe pečuraka sa psihičkim zdravljem, ali prvi zaključci ukazuju da bi bilo potrebno nastaviti istraživanja u ovom pravcu.

– Ovi nalazi naglašavaju mogući klinički i javnozdravstveni značaj upotrebe pečuraka kao sredstva za smanjenje depresije i prevenciju bolesti – zaključuju autori studije.

Kurir.rs/S.M./eKlinika

Bonus video:

12:32 VAN CIVILIZACIJE: Otišao u penziju, pa se ODMETNUO u šumu! Živi od pečuraka, a NEVEROVATNO ko ga prati u stopu (KURIR TELEVIZIJA)