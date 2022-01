POVREDE NA LEDU: Ovo je jedini način da ispravno pružite prvu pomoć do odlaska ortopedu

Ako vidite da se neko okliznuo na ulici i ne može da ustane, najverovatnije je ta osoba nešto slomila. Savetujte je da se ne pomera i zovite Hitnu pomoć. Ne pokušavajte sami da tu osobu ispravljate, nameštate ruke i ili noge koje su se našle u neprirodnom položaju!

Prvu pomoć možete da pružite tako što ćete učvrstiti povređeni deo tela u položaju u kom se nalazi, a za imobilizaciju koristite sve što vam se nađe pri ruci: daščice, grane, trougao iz automobila... Mogu da posluže čak i presavijene novine!

foto: T.I.

Priručna sredstva, koja treba izuzetno pažljivo da postavite, obmotajte nekim mekanim materijalom (šal, odevni predmet, veća kesa...) kako ne bi došlo do dodatnog povređivanja.

Obavezno proverite cirkulaciju

Ako posle povređivanja imobilizujete ruku ili nogu do odlaska ortopedu ili do dolaska Hitne pomoći, obavezno proverite da niste materijal koji koristite čvrsto zategnuli jer može doći do prekida cirkulacije.

To ćete učiniti tako što ćete pritisnuti kožu ispod dela tela koji ste obezbedili. Ako ostane beli trag (ne vrati se crvenilo) i ako je tu koža hladnija od drugih delova tela, a počinje i da plavi znači da ste povređeni deo prejako stegli, pa odmah smanjite pritisak.

foto: Shutterstock

Kurir.rs/Lena/B.M.

Bonus video:

01:46 ZORAN NAPRAVIO MAŠINU KAKVU NEMA NIKO: Srbin POKORIO SVET svojim fenomenalnim izumom (KURIR TELEVIZIJA)