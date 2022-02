ZABLUDE I ISTINE O KORONI I INTIMNIM ODNOSIMA: Uzdržavanje je neophodno, ali ako ne možete da izdržite, preporučuje se KORONASUTRA

Kovid nam je preokrenuo život na svim planovima, pa i na seksualnom. Karantin, strah od infekcije, posledice preležanog kovida zbog kojih ne možemo da imamo fizičku aktivnost... ovo su samo neki od faktora zbog kojih su ljudi sveli intimne odnose na minimum.

U međuvremenu, pristižu nam vesti o posledicama koje kovid ostavlja na penis, na libido, na ukupno stanje organizma, pa i oni koji su razmišljali o seksu verovatno odustanu od te ideje.

Izjava dr Predraga Kona da nakon preležanog kovida sa intimnim odnosima treba pričekati dve do tri nedelje izazvala je brojne reakcije, iako lekari već dugo to savetuju, a razloga za to ima nekoliko.

"Izbegavati sve aktivnosti zbog postkovid sindroma"

Pre svega, kako je istakao dr Predrag Kon, suzdržavanje od seksa u toku oporavka preporučljivo je jer je nakon svakog oporavka od bilo kakve bolesti preporučljivo mirovanje.

"Konkretno o tome nisam posebno razmišljao, ali je činjenica da treba izbegavati bilo kakve fizičke aktivnosti zbog postkovid sindroma i mogućnosti da to može da se pogorša. Tu postoje varijacije na temu i koliko se pazi tokom toga, ali jedan period apstinencije nije na odmet dok se partner ili partnerka ne oporavi", rekao je dr Kon za TV Prva.

"Favipiravir kod muškaraca znači dve nedelje bez odnosa"

Pored toga, dr Ljiljana Gojković Bukarica krajem januara upozorila je na još jedan razlog zbog koga se savetuje apstinencija od dve nedelje nakon korone, ovog puta zbog posledica konkretnog leka.

"Muškarci kad uzimaju favipiravir, kada imaju težu formu, a to se vidi na osnovu analize krvi, kašlja, visoke temperature, moraju da se štite od seksualnog odnosa sigurno dve nedelje, jer svi ti antivirusni lekovi idu u spermatozoide", istakla je profesorka Ljiljana Gojković Bukarica.

"Dobio sam kovid u julu, a kad sam se oporavio, POLNI ORGAN MI SE SMANJIO"

Početkom januara ove godine, u poslednjoj epizodi podkasta How to Do It | Sex Advice with Stoya and Rick javio se čovek u tridesetim godinama koji tvrdi da mu se penis smanjuje nakon kovida koji je preležao.

"Pre kovida, imao sam penis prosečne veličine. Zarazio sam se korona virusom jula 2021. godine i hospitalizovan sam. Primetio sam da mi se nakon toga penis smanjio za 3.8cm", tvrdi ovaj čovek, koji je odbio da kaže da li se vakcinisao.

"Požalio sam se lekarima koji misle da se to desilo usled oštećenja vaskularnog sistema, a kažu mi da je ovo verovatno trajna posledica", kaže on.

Lekari su došli do nekoliko mogućih teorija o tome kako covid-19 može da doprinese smanjenju muškog polnog organa, iako nijedna od njih još nije dokazana. Urolozi smatraju da bi erektilna disfunkcija nakon virusa mogla da bude povezana s vaskularnim posledicama bolesti. Osobe s teškim oblikom kovida mogu da dožive upalu u celom telu, posebno u srcu i oko njega, što može rezultirati blokiranim protokom krvi do penisa.

"Korona smanjuje broj spermatozoida"

Urolog dr Aleksandar Milošević je u gostovanju na TV Prva 19. januara 2022. godine govorio o posledicama kovida i između ostalog rekao sledeće:

"Činjenica je da virus ulazi u sve naše ćelije, kako u bubrežne tako i testisne. Ono što ja sad vidim jeste da je smanjen broj spermatozoida kod momaka koji su preležali težu formu bolesti. Pitali su me za penis - sigurno da je potencija slabija u trenutku same infekcije, a teoretski gledano, jeste moguće da se penis smanji posle infekcije, ali ti slučajevi obično umru. To su teški oblici bolesti, kada je D-dimertoliko skočio da je došlo do difuzne koagulacije krvi po malim krvnim sudovima - rekao je dr Milošević.

Kovid je izbrisao seks na jedno veče

Kovid nije seksualno prenosiva bolest, ali se prenosi kapljičnim putem, što znači da su šanse da se ne zarazite u toku odnosa sa zaraženom odnosom praktično nikakve. Usled toga, praktikovanje seksa za jedno veče potpuno se izgubilo, a ljudi su se okrenuli prijateljstvu s povlasticama.

Podatke o tome donela je Nacionalna anketa o seksualnim navikama (Natsal). Studija se inače od 1990. godine sprovodi na svakih 10 godina, i to na velikom uzorku ljudi. Očekivano, 2020. godine, zbog karantina i opasnosti od širenja zaraze, sastanci licem u lice svedeni su na minimalne mere. Seksualne aktivnosti ljudi naglo su opale, a jedino su ljudi koji su već živeli sa partnerom pre pandemije nastavili sa uobičajenim seksualnim životom bez restrikcija. Druga grupa ljudi koja redovno ima odnose u vreme pandemije su ljudi koji gaje prijateljstva s povlasticama, kažu istraživači.

Dugi kovid je mnoge naterao da zaborave na seks

Dugi kovid je i dalje nedovoljno istražen, ali do sada se zna da ljudi koji pate od njega pored fizičkih imaju i psihosomatske simptome poput anksioznosti, stresa, traume, posttraumatskog sindroma stresa. Ljudi koji pate od sindroma produženog kovida često prijavljuju da im bilo kakva pojačana fizička ili mentalna aktivnost odmah pogoršava simptome.

Meta analiza koja je urađena u Nacionalnom centru za biotehnološke informacije, a koja je sprovedena nad sedam zemalja - Amerika, Kina, Italija, Turska, Engleska i Severna Irska pokazala je da se ljudima sposobnost za seksualne odnose smanjila nakon preležanog kovida.

Dr Om Prakaš sa Instituta za ljudsko ponašanje u Delhiju kaže da simptomi dugog kovida traju mesecima i da će se opadanje seksualne aktivnosti kod ljudi tek primećivati.

Tajland predlaže pozu "Koronasutra"

U susret Danu zaljubljenih, vlada Tajlanda apelovala je na ljude da se pre odnosa testiraju na kovid, a prošle godine Tajland je takođe imao preporuke za siguran seks u vreme pandemije. Preporuke su bile da parovi nose maske i kondom, da biraju pozu u kojoj nisu okrenuti licem u lice. Preporuke Ministarstva zdravlja bile su objavljene nakon što se jedna prostitutka zarazila kovidom, pa je Ministarstvo reagovalo tako što je izdalo devet preporuka za bezbednost koje su glasile ovako:

- Perite ruke i tuširajte se pre i nakon odnosa.

- Bez ljubljenja.

- Bez oralnog ili analnog seksa.

- Preporučuje se upotreba kondoma i gumenih rukavica kako bi se izbeglo mešanje sekreta.

- Preporučuje se u upotreba maske, koja se nosi pravilno, dakle preko nosa, da bi partneri izbegli da dišu jedno u drugo.

- Biranje poza u kojima partneri nisu okrenuti licem u lice.

- Izbegavanje grupnog seksa.

- Nakon odnosa, dezinfikovati krevet i posteljinu alkoholom i izbeljivačem.

- Kondome, gumice, maske i sve ostale rekvizite odmah odstraniti u kantu koja je dobro zatvorena.

Seks igračke prodaju se više nego ikada ranije

Forbs prenosi da je jedna od industrija koje su procvetale u pandemiji i industrija seks igračaka.

Jedna od brojnih firmi koje se bave proizvodnjom ovih igračaka, "Fun Factory", na spisku je firmi koje su doživele bum. Za Forbes kažu da im je od marta 2020. godine prodaja naglo skočila. "Prodaja povodaca i dildoa posebno je skočila, čak za 300 odsto od 2020. godine. Za Božić 2021. godine najprodavanije su bile sve igračke u obliku penisa", kažu iz ove kompanije. Prema rezultatima ankete koju su sproveli nad svojim mušterijama, 57 odsto muškaraca poverilo im je da je promenilo svoje navike kod samozadovoljavanja, dok je kod žena ta brojka 34 odsto.

"U vreme pandemije, najbolji seksualni partner ste vam vi sami"

Britanska dobrotvorna organizacija "The Terrence Higgins Trust" privukla je pažnju na sebe svojim apelom.

"U vreme pandemije Kovida, najbolji partner za seks ste vam vi sami ili partner ukoliko živite sa partnerom. Znamo da je nerealno da molimo ljude da se suzdrže od seksa, pa apelujemo da makar ograniče broj partnera ukoliko se viđaju sa ljudima van svog domaćinstva. Izbegavajte ljubljenje, nosite maske i birajte poze u kojima niste okrenuti licem u lice. Ipak, preporučujemo masturbaciju, seks igračke ili telefonski seks kao najsigurnije opcije", poručili su iz ove organizacije.

(Kurir.rs/Blic Žena)

