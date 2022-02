DA SE PROBLEMI SA SRCEM I DISANJEM UBLAŽE I NESTANU BILA JE DOVOLJNA SAMO MALA POMOĆ PRIRODE: U ovome su našli spas!

- Problemi mog sina počeli su sa polaskom u školu. Reagovao je na promene vremena tako što bi teže disao. Vodili smo ga na preglede, radili alergo – testove, ali oni nisu pokazivali da je alergičan na bilo šta. Otišli smo u Banju Koviljaču, misleći da će mu biti bolje u drugačijoj, zdravijoj sredini. Nažalost, sve je bilo u cvatu i njemu se stanje dodatno pogoršalo – kaže dečakova majka, Slavica.

- Lekar nam je napomenuo da, bez obzira na rezultate testova, nije trebalo da ga vodimo u banju dok je sve bilo u cvetanju. Prepisao mu je ventolin inhalator i nekako smo se borili do četvrtog razreda. U septembru bi mu uvek bilo najgore i ja sam prošle godine u tom mesecu pokušala da nađem nešto drugo što bi moglo da mu pomogne, i to iz prirodne apoteke.

- Moj brat ima izuzetno iskustvo sa Bio-Teo preparatima. Imao je veće probleme sa srcem, operisan je u Londonu pre neku godinu i koristio je biljni komplet br. 1 za ublažavanje stresa, pravilan rad srca i poboljšanu cirkulaciju i izuzetno je zadovoljan. Aktivan je, ojačao je. On je za mog sina poručio komplet br. 6 za pluća i disajne puteve, i tako nam je prethodni septembar prošao bez stresova. Već u toku ispijanja prvog kompleta, na naše iznenađenje, moj sin je prestao da koristi inhalator.

- Posle drugog kompleta on više nije imao baš nikakve probleme. Sada pravimo pauzu i narednog meseca ćemo, prema savetima Bio-Teo Centra, krenuti i sa trećom bočicom, kako bismo april spremno dočekali.

Bio-Teo komplet br. 1 za ublažavanje stresa, pravilan rad srca i poboljšanu cirkulaciju pomogao je i gospodinu Milošu (50).

- Pijem peti komplet, pojačao sam unos vitamina, naročito vitamina C, više šetam, i mogu mnogo više da uradim nego pre pola godine, a uopšte nije bilo lako – kaže on.

- Ščepalo me je za grudi toliko snažno da sam jedva došao do vazduha. Bio sam tada na selu, nisam mogao do grada zbog korone, a i bojao sam se da ne uplašim suprugu. Do dan danas joj nisam ispričao šta se dogodilo.

- Za Bio-Teo proizvode sam znao, jer moj komšija već duže vreme koristi komplet br. 1. Meni je doneo jedan, i to u pravi čas. Počeo sam odmah da uzimam po deset kapi, iako je preporuka da se počne sa pet. Kada sam završio sa prvim kompletom, prestalo je preskakanje srca, koje sam imao i od ranije, ali nisam mu pridavao značaj. Mislio sam, proći će, ali se to naravno nije desilo.

- Moram da kažem da sam ipak imao sreće, letos sam otišao kod lekara i on mi je rekao da mi je srčani ritam dobar, pritisak malo povišen, i da malo pripazim na ishranu. Nastavio sam da pijem Bio-Teo kapi i prijaju mi jer se jednostavno osećam snažnijim.

Biljni komplet br.6 za pluća i disajne puteve koji se sastoji od 2 bočice (tinkture) – bronhostop i pneumodetox :

Čisti pluća i bronhije od nakupljenog sekreta

Olakšava iskašljavanje i izbacivanje šlajma

Rastvara i smekšava sluz

Pomaže kod angine, bronhitisa, kašlja, astme, upale pluća, HOBP-a

Smiruje suvi, nadražajni i pušački kašalj

Pomaže kod nadutosti pluća (emfizem) i kod katara pluća

Smanjuje promuklost, upale ždrela i laringitisa.

Komplet mogu da koriste osobe koje piju lekove, može se koristiti i preventivno (pogotovo kod pušača). Za najbolje rezultate potrebno je popiti najmanje 2 kompleta za redom, a zatim se može napraviti pauza od 2 nedelje, pa nastaviti sa sledećim kompletom.

Cena biljnog kompleta br.6 za pluća i disajne puteve iznosi 2.340 rsd za Srbiju, 39 KM za Bosnu i Hercegovinu i 19€ za Crnu Goru.

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

Cena biljnog kompleta br.6 za pluća i disajne puteve iznosi 2.340 rsd za Srbiju, 39 KM za Bosnu i Hercegovinu i 19€ za Crnu Goru.

Biljni komplet br.1 za srce sastoji se od 3 bočice – antistres, corvit i cirkul i on:

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića

Poboljšava cirkulaciju

Čisti krvne sudove

Pomaže kod angine pektoris, aritmije, bola u grudima

Reguliše holesterol i trigliceride

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića)

Otklanja posledice infarkta

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju.

Za dobijanje najboljih rezultata preporučuje se konzumiranje barem 2 kompleta za redom. Ove biljne kapi slobodno mogu piti osobe koje su operisane i/ili koje piju lekove. Ono što je bitno kada se piju lekovi je da se terapija lekovima NE prekida dok vaš lekar ne kaže suprotno, kao i da se napravi razmak 30 do 60 minuta između korišćnjenja lekova i naših biljnih kapi.

Cena biljnog kompleta br.1 za Srbiju iznosi 3.470 rsd, za BiH 59 KM, a za Crnu Goru 29 €.

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

