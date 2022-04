SVE ŠTO ŽELITE DA ZNATE O IZBELJIVANJU ZUBA: Doc. dr Tatjana Savić Stanković, odgovara na najčešća pitanja pacijenata

Boja ili belina zuba kao svojevrsni indikator zdravlja predstavlja i veoma bitan faktor u izgradnji imidža mladosti, vitalnosti i lepote. U potrazi za što konzervativnijim, najmanje agresivnim i ekonomski prihvatljivim tretmanom, beljenje zuba se izdvojilo i postalo prva opcija tretmana zubne prebojenosti. Sve ono što nismo znali vezano za ovu temu detaljno nam je objasnila jedan od naših najboljih stomatologa, doc. dr Tatjana Savić Stanković sa Klinike za bolesti zuba, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu.

foto: Privatna Arhiva

NA KOJE SE SVE NAČINE MOGU IZBELITI ZUBI

Postoje ambulantno i "kućno" izbeljivanje zuba. Prvo izvodi stomatolog u ordinaciji, dok "kućnu" tehniku izbeljivanja nadgleda lekar, ali njen najveći deo izvodi sam pacijent. U ordinaciji se za ovu svrhu uglavnom koriste gelovi vodonik-peroksida u višim koncentracijama. Njih na zube nanosi stomatolog, a mogu se "aktivirati" na više načina: hemijski (mešanjem dva gela) ili dejstvom posebnog svetla, koje može biti različitih vrsta (LED, plazma ili UV svetlo, laser). Pacijenti treba da znaju da nisu sva svetla laseri.

foto: Profimedia

Često vidimo reklame za beljenje zuba laserom, a zapravo se ono izvodi LED svetlom (lampom). To znači da se gel aktivira isključivo laserskim aparatom, a ne LED lampom. Za izvođenje "kućne" tehnike izbeljivanja pacijentu se prave individualni nosači (polivinilske folije) koje odgovaraju njegovim zubima koje svako veče (ili određen broj sati), ispunjene gelom za beljenje, postavlja na zube. Stomatolog daje uputstvo o načinu primene, održavanja i svega u vezi sa tretmanom, a pacijent dolazi na kontrolu po potrebi na jednu ili dve nedelje. Tretman traje dve do tri sedmice, a u nekim slučajevima - i mesecima.

foto: Shutterstock

MOGU LI DA IZBELIM ZUBE PREPARATIMA KOJI SE KUPUJU U DROGERIJAMA

Izbeljivanje zuba se može raditi i primenom preparata koji se mogu naći u slobodnoj prodaji. Kako njihovim korišćenjem pacijent sam izvodi izbeljivanje, bez nadzora stomatologa, u njima se nalaze niske koncentracije aktivnih gelova koje ne bi smele da prelaze 6%. Ova sredstva mogu biti u obliku paste, zvakaćih guma, traka natopljenih gelom, olovaka-aplikatora i gelova sa univerzalnim folijama, a u slučaju nekih preparata i sa pokretnim malim LED lampama. Paste za beljenje najčešće u svom sastavu nemaju perokside već samo abrazivne čestice koje uklanjaju samo površinske pigmentacije. U sebi ih nemaju ni žvake koje sadrže specijalne materije koje samo sprečavaju dalje lepljenje mrlja na površinu gleđi zuba. Najefektivniji među preparatima u slobodnoj prodaji su gelovi sa univerzalnim folijama sa pokretnim LED lampama ili bez njih. Istraživanja pokazuju da jedino oni dovode do prihvatljivih estetskih rezultata.

foto: Promo

KAKO ZUBI MOGU DA SE IZBELE U DUBINI

Tokom procesa izbeljivanja dolazi do reakcije oksidacije, nakon čega zubni pigment postaje svetlije boje. Pogrešno je mišljenje da se iz zuba nešto "izvlači" i da se menja njegova struktura. Boja samo postaje svetlija.

foto: Profimedia

KOJI KORACI PRETHODE TERAPIJI BELJENJA

Pored obaveznog uklanjanja mekih i čvrstih naslaga (kamenca), čime se uklanja fizička barijera koja smeta dejstvu gela, neophodno je da stomatolog pregledom postavi dijagnozu o kakvoj prebojenosti zuba se radi. Takođe, moraju da se poprave svi zubi koji imaju karijes, da se izleči upala desni i zamene sve loše plombe. Dakle, potrebno je da se zatvore sva "vrata" kroz koja gel za izbeljivanje ne sme da prođe tamo gde može da izazove problem. Metalokeramičke i samokeramičke krune se ne mogu izbeliti, kao ni proteze jer su to veštački materijali na koje gel za beljenje ne deluje.

foto: Thinkstock

ŠTA JE LOŠE U VEZI S PREPARATIMA KOJI SE MOGU KUPITI U SLOBODNOJ PRODAJI

Bez nadzora stomatologa izostaje i adekvatna priprema zuba, bez koje i pored niskih koncentracija aktivnih supstanci može doći do neželjenih efekata. Naime, neadekvatni ispuni i karijes lezije mogu biti "ulazna vrata" peroksidima ka pulpi (živcu), što može dovesti do njegovog oboljenja. Potporni aparat zuba takođe može biti ugrožen ukoliko se ovi preparati primene na desnima koja su upaljene. Još jedna mana ovih proizvoda su i fabrički gotove folije koje nisu individualno napravljene za odgovarajući zubni luk. zbog čega takođe može doći do oštećenja mekih tkiva oko zuba.

KAKO REŠITI PROBLEM SAMO JEDNOG TAMNOG ZUBA

Često se dešava da zbog oboljenja jednog zuba koje može biti posledica vađenja živca u mladosti ili udarca usled pada ili u sportu, on vremenom postane tamniji, što izgleda ružno. Beljenje prebojenih avitalnih ("mrtvih") zuba kojima je izvađen živac iz kanala korena predstavlja važnu proceduru u stomatologiji. Neretko se pacijenti s takvim zubom odlučuju za krunice i mostove, što se u ovom slučaju može uspešno izbeći manje "agresivnom" metodom - beljenjem zuba. To podrazumeva primenu visokih koncentracija gelova, pa se tretman radi isključivo kod stomatologa. Izbeljivanje jednog zuba se može uraditi ili samo u jednoj poseti ordinaciji, ili se u zub stavlja gel pa on zatim menja boju za nekoliko dana. U zavisnosti od uzroka koji je doveo do tamnjenja zuba, zavisi i da li će terapija izbeljivanja biti uspešna. Ako se to ne desi, pacijent uvek može napraviti krunu u poželjnoj boji. Razlog zašto se prvo pokuša sa izbeljivanjem jeste taj što se za izradu krune svaki zub mora obrusiti.

KOJA JE NAJBOLJA TEHNIKA BELJENJA

Ni za jednu se ne može reći da je najbolja. Svaka primenjena na adekvatan način može dati zadovoljavajući rezultat. Koju tehniku odabrati, odlučuje stomatolog na osnovu postavljene dijagnoze prebojenosti, opreme koju poseduje, želja i mogućnosti pacijenta.

ZAŠTO NE DOBIJEM UVEK ZADOVOLJAVAJUĆI REZULTAT

Na to može uticati više faktora: pogrešna primena tehnike izbeljivanja, nepoštovanje svih koraka pripreme pre terapije, loš materijal, tehnika beljenja koja ne odgovara postavljenoj dijagnozi prebojenosti...

foto: Profimedia

ZUBI SU MI OSETLJIVI POSLE TRETMANA

Pojava osetljivosti zuba je individualna i zavisi od praga tolerancije zuba pacijenta. ali i od visine koncentracije peroksida s kojom je u direktnom kontaktu. Osetljivost zuba (osim ako nije posledica štetnog delovanja preko karijesa ili opečenih desni) prolazna je. Pacijenta možemo savetovati da napravi pauzu stavljanja folija sa gelom na zube ako koristi "kućnu" tehniku beljenja u trajanju od jednog do dva dana. Posle beljenja koje je rađeno u ordinaciji, stomatolog može da napravi foliju za primenu posebnih gelova koji će umiriti zube i nahraniti ih mineralima. Ako se osetljivost nastavi, potrebno je ponovo prekontrolisati desni i sve plombe na zubima.

KOLIKO TRAJE EFEKAT IZBELJIVANJA

Dugotrajnost efekta beljenja zavisi od sprovođenja adekvatne higijene, navika i stanja zuba pacijenta.

foto: Profimedia

U KOM UZRASTU SE NAJRANIJE MOGU IZBELJIVATI ZUBI

Nije preporučljivo sprovoditi tretman pre osamnaeste godine.

KADA SE NE PREPORUČUJE IZBELJIVANJE

Ne preporučuje se kod velikih pulpi zuba (vezivno-tkivne supstance koja ispunjava šupljinu zuba) jer može izazvati njenu preteranu osetljivost. što je specifične za mlade zube, svuda gde su zubi "ogoljeni", gde nedostaje gleđ koja prekriva celu krunu zuba, kod pacijenata koji nose fiksne proteze, kao ni kod ljudi koji imaju lošu higijenu ili velike plombe na mnogo zuba. Izbeljivanje nije za pacijente koji imaju parodontopatiju, alergije na sastojke gela, trudnice i dojilje.

foto: Shutterstock

KO SME DA IZVODI TRETMAN

Tretman izbeljivanja zuba sme da izvodi isključivo stomatolog koji je edukovan za izvođenje procedure. Izbeljivanje zuba u kozmetičkim salonima od strane osoba koje nisu medicinski obrazovane i nemaju završen stomatološki fakultet je STROGO ZABRANJENO!

Kurir.rs/LENA/Nataša Bajat

