JUREĆI ZA BOLJIM ŽIVOTOM NARUŠIO SAM ZDRAVLJE: Stigli su me HEMOROIDI i problemi sa VARENJEM, VOZAČI će ovo razumeti!

“ Godinama već vozim kamion po belom svetu. Zaposlio sam se u jednoj poznatoj transportnoj kompaniji u Nemačkoj gde sada i najviše obitavam, a familija mi je u Srbiji… Tužan i usamljen je ovaj život, ali šta je tu je. Što se mora, nije teško.

Zbog ovakvog načina života, često jedem brzu i suvu hranu što nažalost ima svoju cenu. Pre 4 godine sam počeo da imam problema sa varenjem, konkretno to su bili ili zatvori ili proliv, a onda je ubrzo počeo i pravi pakao sa bolnim hemoroidima koji su jako svrbeli i počeli da krvare. Na pregledu su mi ustanovili da imam i spoljnje i unutrašnje hemoroide.

Pokušavao sam da rešim ovaj problem raznim preparatima, ali spasa nije bilo. Došlo je do toga da sam čak razmišljao da promenim posao i da pređem na građevinu. A onda, jednoga dana, naletio sam na svog dugogodišnjeg saborca sa druma kome sam se požalio. Na to mi je on kao iz topa rekao da je imao dugo godina problema sa visokim holesterolom i cirkulacijom, ali da je to rešio uz pomoć prirodnih kapi/tinktura firme Bio-Teo centra iz Srbije. To me je prilično zainteresovalo, pogledao sam detaljno njihov sajt i odlučio sam da probam. Rekoh sebi, šta me košta.

Po preporuci Bio-Teo centra, počeo sam da koristim HEMOREKTAL melem i Bio-Teo biljni komplet br. 3 za stomak.

Posle mazanja melema već mi je bilo malo bolje, ali pravi boljitak nastupio je tek posle popijenog prvog kompleta za stomak. Sada pijem već treći komplet, hemoroida gotovo da nema i ne osećam svaku rupu na putu, a uskoro planiram i ja da popijem preventivno Bio-Teo komplet br. 1 za kardiovaskularni i nervni sistem koji je pio moj spasilac kolega sa druma! Čak imamo i internu foru da nemamo više duplerice u kabini, već Bio-Teo plakate :)“

Cena Bio-Teo kompleta br. 3 za stomak iznosi:

2.340 rsd za Srbiju,

39 KM za Bosnu i Hercegovinu

19€ za Crnu Goru i ostatak sveta

Porudžbinu izvršite online klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

Cena Bio-Teo melema HEMOREKTAL iznosi 1.200 rsd.

Porudžbinu izvršite online klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

KAKO SE REŠITI VISOKOG HOLESTEROLA?

Cena Bio-Teo specijalnog kompleta za kardiovaskularni sistem i regulisanje visokog holesterola iznosi 4.070 rsd.

Porudžbinu izvršite online klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

