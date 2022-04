SVI IMAMO MLADEŽE, ALI OVI MOGU BITI JAKO OPASNI! Doktor otkrio treba da se pregledate: Kasnim otkrićem stopa smrtnosti je VELIKA!

Svaka osoba na koži ima mladeže, neko manje, neko više, a dermatolog dr Predrag Poleksić je u Jutarnjem programu na TV Prva objasnio da je za broj mladeža na telu najzaslužnija genetika.

- Broj mladeža je uslovljen genetikom, izloženošću UV zracima, imate mladeže koji se javljaju posle odlaska u solarijum, uglavnom su to neke pegice, flekice... Koliko je neka osoba provodila na suncu u detinjstvu, to je isto bitno, ali uglavnom je to genetski zavisno.

foto: Shutterstock

Najveći broj mladeža na koži pojavi se u detinjstvu, a ukoliko se jave u zrelom dobu, trebalo bi da odete kod stručnjaka na pregled.

- Ako u zrelom dobu počnu da izlaze mladeži, to je znak da se jave dermatologu jer mladeži obično budu stečeni, u prvim danima po rođenju se javljaju, zatim do 20. godine, do završetka puberteta obično se pojave svi mladeži koji bi trebalo da se pojave. Svaka pojava novih mladeža posle dvadesete ili eventualno tridesete godine ukazuje na to da treba da se proveri dermatoskopski i da se ustanovi tačna dijagnoza", rekao je dermatolog, ističući da bi mladeže koji se javlje u zrelom dobu trebalo ukloniti.

Dr Poleksić je objasnio na koje promene na mladežima treba obratiti pažnju, dodajući da su "'interesantni' mladeži koji su u nivou kože", te da su oni koji su prirodno ispupčeni u više od 90 odsto slučajeva bezazleni.

foto: Profimedia

- Svi mladeži, promene koje su dvobojne, to je oprez, preko šest milimetara, ivice ako su nareckane, ako nije ovalnog, jasnog oblika, ako vidite da nešto štrči. Ako se mladež, što kaže narod, naduo, ako ide u visinu, to je dosta ozbiljan znak, ali uglavnom je to boja i neki mladeži daju osećaj svraba, peckanja i u jednom momentu primetite da ga imate, a ranije ga niste imali, i to je jedan od znakova.

Dr Poleksić je savetovao svima da rade samopregled kože i da jednom godišnje idu na dermatološki pregled, a zatim upozorio na različite vrste raka kože, od kojih je najopasniji melanom.

- Melanom je maligni tumor melanocit, ćelija koja gaji melanin koji daje boju mladežu i vrlo je agresivan, to je jedan od retkih tumora koji može da se vidi čak i golim okom u nekoj uznapredovaloj fazi. Nije potrebna neka dijagnostika poput ultrazuvka, magnetne rezonance kao kada su u pitanju unutrašnji organi, nego kožni tumori mogu da se vide i golim okom, ali nažalost kada su u uznapredovaloj fazi. Melanom je najmaligniji tumor kože i kada se otkrije na vreme na pregledu, incidenca preživljavanja je dosta visoka. Postoji neko praćenje kasnije, ali ako je uznapredovala faza, ako već da neke udaljene metastaze onda je incidenca preživljavanja dosta niska.

foto: Thinkstock

Dermatolog je pomenuo i bazocelularni karcinom "koji izgleda kao ranica koja nikad ne zarasta i vide se čak i kapilari oko njega, čak i golim okom. Obično se javlja na licu, na vratu, gornjem delu trupa i to je kod osoba koje su dosta izložene suncu, mornari, zemljoranici, ljudi koji rade na otvorenom... Skvamocelularni karcinom, obično mu prethode aktinične keratoze, to su neke žućkaste promene sa skvamom, i takođe uglavnom na licu i oko usana. Melanom daje udaljene metastaze, a bazocelularni i skvamocelularni su lokalno maligni i lokalno agresivni".

Dermatolog upozorava da "problematični" ne moraju da budu samo novi mladeži, već i oni koji postoje od rođenja, a evo i u kojim slučajevima najčešće:

- Kongenitalni mladeži, koji se javljaju od rođenja, ako su na mestu hronične iritacije, gde je donji veš, kaiš, garderoba itd., i ako se često povređuju, mogu da pređu u loše.

U tom kontekstu, doktor kaže da je preporučljivo uklanjanje mladeža:

foto: Shutterstock

- Kada vidimo kako je melanom dosta agresivan, bolje je čak i preventivno ukloniti mladež jer onda nema nikakve opasnosti. Nije uputno, dobro, dirati mladeže, čačkati ih, igrati se, ne znam da li ste primetili, kada se mladež poseče, krvari dosta duže i jače nego obična koža. Jako su dobro prokrvljeni, svaka ta povreda dovodi do destrukcije tkiva, te ćelije mogu da počnu da se dele, da pređu u ono gore, najgore, tako da sa njima treba biti oprezan. Tako da ja preporučujem preventivno uklanjanje mladeža radi izbegavanja melanoma i drugih kasnijih komplikacija.

Dr Poleksić je savetovao i svima da izbegavaju solarijum jer podstiče pojačano lučenje melanina, "a svaki podsticaj može da dovede do širenja ćelija i pojave tumora". Ističe da je dovoljno provoditi na suncu 10-15 minuta dnevno, kako bi se uneo vitamin D i naravno, preporučuje nanošenje kreme sa zaštitnim faktorom.

