MAJČINA DUŠICA – BLAGODET ZA DECU: Saznajte za šta je sve dobra i kako može da pomogne svima!

Kada bi majke znale dejstvo majčine dušice, ili nenog srodnika timijana, bilo da je sa livade ili iz bašte, hiperaktivna deca bi bila smirenija.

Nemirnoj i nervoznoj deci naši preci su davali čaj od nane, ili su ih smirivali toplim kupkama od timijana, tako da su imala zdrav san i srećnije detinjstvo. Kupke sa timijanom pomažu nervno prenadraženim i depresivnim ljudima. Marija Treben, čuvena austrijska travarka, beleži u svojim iskustvima da je ova dragocena bijka dobra i kod lečenja alkoholizma.

U litar ključale vode se ubaci puna šaka majčine dušice, poklopi na pet minuta, procedi i stavi u termos. Na svakih 15 – 20 minuta daje se pacijentu, i tako dve nedelje.

Ovaj čaj Marija Treben takođe preporučuje i kod epileptičnih napada. U tom slučaju, čaj se pije cele godine, po dve šolje dnevno, tokom tri nedelje, nakon čega sledi pauza od deset dana, a zatim se ovaj proces ponavlja.

Pomešan sa bokvicom, ovaj čaj dosta pomaže i kod oboljenja disajnih puteva, poput bronhijalne astme sa lučenjem prekomerne sluzi u bronhijama, što kasnije može da se razvije u emfizem pluća.

Zbog svog poznatog dejstva kod „pročišćavanja pluća“, sve pomenute biljke ulaze u sastav BIO-TEO kompleta br. 6 za pluća, koji se sastoji od biljnih kapi br. 43 sa timijanom, crnim slezom, jagorčevinom i omanom, i kapi br. 44 sa majčinom dušicom, bokvicom, plućnjakom i divizmom.

Majčina dušica ima snažno dejstvo na nervni sa sistem, ljudi od davnina znaju za njenu moć, i u širokoj je upotrebi kod različitih stanja – neuralgije, bolova u želucu i menstrualnih tegoba.

Priroda nam je dala tu mogućnost da jedna biljka ne deluje blagotvorno na samo jedan naš organ, već ima šire dejstvo. Tako, i u BIO-TEO Centru se ceo organizam posmatra, i raznim kombinacijama biljaka dolazi se do najefikasnijih tinktura za njegovu stabilizaciju.

Poslušajte šta o majčinoj dušici i njenom rođaku timijanu ima da kaže naš saradnik, narodni travar i novinar Momčilo Antonijević:

Priča jedne majke, potvrda je kako ove biljke zaista mogu da deluju:

– Moj sin ima 16 godina, i tri godine smo se borili sa alergijama na polen i korove. Lekovi su mu samo dodavani, a boljitka nije bilo, što je pokazala i spirometrija. Živimo na selu, gde je velika koncentracija polena i korova, pa je teško bilo zaštititi ga od alergenata – kaže Katarina S. (44), domaćica iz Gložnja kod Bačkog Petrovca.

– Moja majka je stalno kuvala čajeve i pravila tinkture, i to moje sećanje na detinjstvo i ispijanje čajeva kad smo bolesni, podstaklo me je da potražim neki prirodni način da svom sinu sačuvam zdravlje. Ovo je naročito bitno jer on trenira fudbal i ne moram da vam pričam koliko je kapacitet pluća bitan za bavljenje sportom, ali i inače. Takođe je u razvojnom dobu koje će odrediti njegovo zdravlje u kasnijem periodu.

– Zato sam potražila pomoć u BIO-TEO Centru, gde su mi preporučili komplet br. 6 za pluća i disajne puteve. Već posle prvog kompleta, on je osetio poboljšanje. Prestalo je znojenje i plitko disanje, mnogo lakše je trčao. Sada pije drugi komplet, nakon čega idemo na kontrolu. Meni je najvažnije da se on bolje oseća, što svi primećujemo.

– Kada sam videla da ove kapi daju rezultate, uzela sam komplete i za drugo dvoje dece – preventivno. Stariji sin ima 18, a ćerka 12 godina. Zadovoljna sam kako BIO-TEO preparati deluju i na njih.

Nakon pozitivnog iskustva sa kapima koje su imala njena deca, Katarina je odlučila da ih uzme i za sebe, ali je sebi naručila Bio-Teo komplet br. 1 za srce.

– Premda imam 44 godine, nekako sam postala umorna, noge su mi oticale, i bivala sam malo nervoznija. Stalno me je pratila briga o tome da li ću postići da obavim sve što treba na imanju, sve oko dece… Sada pijem drugi, a već posle prvog kompleta otoci su nestali i lakše se krećem.

– Moj strah za zdravlje je opradvan, jer mi genetika i sa majčine i sa očeve strane nije baš naklonjena, i što se tiče bolesti srca, i pluća. Po onom starom, „Ko se čuva i Bog ga čuva“, na kraju sam rešila da preventivno pijem kapi iz svih kompleta.

– Pričam sa komšijama i prijateljima o delovanju BIO-TEO preparata, jer smatram da je sebično o tome ćutati, ali ljudi su nepoverljivi. Svi misle da će im jedna tableta rešiti sve. Ja to razumem, i sama sam u početku bila skeptična. Malo su mi pomogle priče korisnika sa interneta, a zbog dece sam morala da učinim nešto, kao i zbog sebe, jer ću im tek biti potrebna zdrava i vesela – kaže na kraju naša sagovornica.

Biljni komplet br. 6 za pluća i disajne puteve, koji se može piti i preventivno, sastoji se od 2 bočice kapi različite po sastavu, i on:

Čisti pluća i bronhije od nakupljenog sekreta

Olakšava iskašljavanje i izbacivanje šlajma

Rastvara i smekšava sluz

Pomaže kod angine, bronhitisa i traheitisa

Smiruje suvi, nadražajni i pušački kašalj

Olakšava kašalj, pomaže kod astme i upale pluća

Olakšava tegobe HOBP (hroničnog oboljenja pluća)

Pomaže kod nadutosti pluća (emfizem) i kod katara pluća

Smanjuje promuklost, upale ždrela i laringitisa



Ukoliko imate alergijski bronhitis ili alergijsku astmu, tj. sklonosti ka alergijama na prašinu, dim, hranu itd., savetujemo vam da uz komplet br. 6 za pluća obavezno koristite i kapi br. 16 ImunoDetox o kojima detaljnije možete pročitati klikom OVDE.

Napomena: Mogu ga koristiti i osobe koje piju lekove. Može se koristiti i preventivno (pogotovo kod pušača).

Uz upotrebu biljnog kompleta ili kapi nemojte smanjivati ili izbacivati lekove bez prethodne konsultacije sa vašim lekarom!

Cena Bio-Teo biljnog kompleta br. 6 za pluća i disajne puteve iznosi: - 2340 rsd za Srbiju, - 39 KM za Bosnu i Hercegovinu - 19€ za Crnu Goru i ostatak sveta

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

* Klikom OVDE pogledajte celokupan asortiman prirodanih preparata za zdravlje.

ISKUSTVA KORISNIKA

