NAŠ UROLOG OTKRIO MRAČNU TAJNU P*RNOGRAFIJE: Masturbacija u tim godinama NIJE NORMALNA, a evo zašto muškarci nemaju decu

Erektilna disfunkcija je čest problem kod muškaraca, a sve veći broj istraživanja pokazuje da mnogi to ne žele da priznaju ni sebi, ni drugima. Iz tog razloga mnogi muškarci često na svoju ruku posežu za određenom opasnom suplementacijom.

Ono čega mnogi nisu svesni jeste da do erektilne disfunkcije može doći gledanjem filmova za odrasle.

O tome je u emisiji "150 minuta" na TV Prva govorio urolog i seksolog doktor Aleksandar Milošević, upozoravajući na prednosti i mane gledanja filmova za odrasle.

Kako je istakao, muškarci nisu ni svesni negativnih strana ovih eksplicitnih filmova koji čine da se poistovećuju sa njihovim akterima, što je daleko od realnosti.

"Odmah možemo da krenemo od ispitivanja na ljudima, ne na biranim pacijentima, nego na običnim građanima, koja su rađena u Americi krajem prošlog veka. Ta ispitivanja su pokazala da 52% muškaraca ima manje ili više izražene smetnje sa erektilnom funkcijom. Tu je situacija dosta loša. Žene u 5% slučajeva nikada nisu doživele orgazam, ali 95% žena u masturbaciji doživi orgazam, a u komunikaciji slabo. To je ono što želim da naglasim, da se komunikacija gubi", istakao je urolog.

Dr Milošević otkriva i zbog kojih problema se muškarci najviše obraćaju za pomoć.

"Mi smo danas toliko sve razvili da ljudi dolaze da priznaju problem, samo što su danas problemi drugačiji. Ranije su teže dolazili i krili svoje nesposobnosti. Međutim, pre 25 godina, kada sam počeo ozbiljno da se bavim time, uglavnom su muškarci dolazili zbog impotencije, straha zbog neuspeha. To su zdravi i mladi momci, ali kad treba da stupe u kontakt, zbog straha dolazi do pada erekcije. Luči se neki adrenalin i dolazi do pada ili su dolazili zbog prebrze ejakulacije. To je posledica prevelike želje", objašnjava doktor.

Upravo zbog toga, muškarci posežu za lekovima na koje se brzo naviknu.

"Danas sa pojavom raznih pilula i stimulativnih sredstava dolazi lakše do erekcije, ali ta erekcija nije proizvod uzbuđenja i ljubavi. Dakle, to je veštački izazvana erekcija lekovima i imaju problem spore ejakulacije. Mi se lako naviknemo na nešto loše, pa su oni navikli da gledaju 18+ filmove i da masturbiraju", objašnjava dr Milošević.

Gledanje ovih filmova i masturbacija su loše aktivnosti u određenim godinama, objašnjava doktor.

"Suštinski, masturbacija je normalan životni period u godinama puberteta, kad deca uče svoje telo, saznaju i čitaju, ali to ne sme da ostane model ponašanja kasnije. Ako to traje u 20-im godinama i kasnije, to predstavlja patologiju. Međutim, danas se javlja mnogo vše pacijenata koji imaju problem sa ejakulacijom i erekcijom u komunikaciji sa ženom. Znači, oni svu svoju seksualnu energiju završavaju sami sa sobom. Imaju mobilni telefon, filmove za odrasle i ruku", istakao je doktor.

Studija koja je sprovedena u Belgiji i Danskoj kaže da postoji negativna veza između redovnog gledanja pornografije i erektilne disfunkcije.

Dr Milošević kaže da je ona potrebna kao dopuna, osveženje za starije muškarce, ali da mladim momcima ne treba, jer "ima dovoljno stimulativnih stvari kod osobe suprotnog pola".

"Ovo nije loša stvar kao dopuna ili osveženje za muškarce preko 65 godina, ali momak, koji ima 20, 25 ili 30 godina, njemu to ne treba. On ima sasvim dovoljno stimulativnih stvari u osobi suprotnog pola s kojom može da ostvari sve to i da polako proučava seksualnost. Seksualnost je jedan čin koji se uči, kao i škola", istakao je urolog.

"Filmovi mogu da se snimaju koliko želite. Montaža je moguća, ugao snimka povećava organ, ma sve može da se stimuliše. Najopasniji deo toga je to što nema realan intimni život. Dakle, ona zavodi mlade ljude i odvodi ih u ono što često nije normalno. Oni dolaze kod lekara i javljaju se da bi postigli ciljeve koji nisu normalni. Onda koriste suplementaciju, gubi se prirodna sposobnost i na kraju je ishod da nemaju decu. Ne mogu da dožive orgazam, moraju da masturbiraju i smanjuje se mogućnost oplodnje", otkrio je dr Milošević.

"Tužno je što su ugasili čuveni časopis Plejboj, koji je bio erotski i imao lepe tekstove. Zamenjen je tipičnom pornografijom koja je monotona", zaključuje dr Milošević.

(Kurir.rs)

