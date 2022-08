U KOJIM GODINAMA JE SEKS NAJBOLJI? Istraživanje otkrilo ŠOKANTNE podatke, a naš psiholog otkriva zašto je to tako

Postoje dve naučne strane seksualnih odnosa. Sa jedne strane testosteron igra važnu ulogu u intimnom životu muškarca, ali njegov nivo opada za 1% svake godine posle 30, što znači da im seksualna želja vremenom sve više opada.

Kod žena nivo estrogena je u naglom padu po ulasku u menopauzu, što vodi ka maloj ili nepostojećoj želji za deljenje postelje sa partnerom.

Sa druge strane istraživanje Nacionalnog centra za biotehnologiju "Kvalitet seksualnog života tokom godina" koji su predvodili naučnici Mirijam Forbs, Nikolasa Itona i Roberta Krugera navodi da su intimni odnosi kvalitetniji u tridesetim, nego u dvadesetim, ali i da postoje grupe koje su zadovoljstvo pronašli tek u kasnim četrdesetim, pa čak i pedesetim godinama.

Jedna od većih zabluda je da muškarci i žene u dvadesetim godinama imaju bolje i aktivnije seksualno iskustvo nego starije osobe. Istraživanje ovaj period etiktira kao "lažno samopouzdanje sa željom da se uživa" jer dvadesete godine najviše karakteriše nesigurnost, strah od sopstvenog tela i želja, i deficit komunikacije među partnerima.

U napomeni naučnog rada ističe se da su učesnici istraživanja u zrelijim godinama dobrog zdravstvenog stanja kako se ne bi stekao pogrešan utisak.

"Ne smemo da zaboravimo da je celokupno zdravstveno stanje čoveka se odražava na njegovu seksualnu aktivnost i želju jer kardiovaskularne bolesti, problem sa visokim pritiskom, hormonski problemi, ali i depresija i anksioznost mogu imati veliki uticaj na ovaj segment života", piše u istraživanju.

Ipak, prva stvar koja upada u oko je da tridesetogodišnjaci i četrdesetogodišnjaci imaju kvalitetniji seksualni život nego dvadesetogodišnjaci.

Minja Radović, psihoterapeut i bračni savetnik, za žena.rs kaže da rezultat istraživanja nije iznenađujuć.

- Neki još uvek veruju da žene posle tridesete nisu ni za šta, a da muškarac posle četrdesete nije sposoban. Jer je duboko ukorenjeno u našem društvu zloupotreba reči "mator si" i "omatorio si". Pa, ozloglašeni "mator konj" i "motora kobila" često se upućuju mladim ljudima koji su u ranim tridesetim, a nisu uradili ono što se "podrazumeva".

Osobe u tridesetim su mlade, ali od njih se svašta očekuje, tj. da su već obavili sve što im je društvo nametnulo. Ono u šta sam sigurna da se istraživanje dominantno fokusiralo na osobe koje su slobodne i koje su boljeg finansijskog statusa.

U tom slučaju je rezultat vrlo logičan. Osobe u tridesetim su ostvarenije i emotivno edukovanije jer su daleko svesniji svojih potreba i želja. Opet, dvadesetogodišnjaci su u procesu tranzicije emotivne i socijalne. Oni uče i navikavaju se na svet za koji nisu bili spremni jer su do 18 godine ipak bili pod punom kontrolom roditelja - kaže Radović.

Mentalno zdravlje dobar seksualni život

Naša sagovornica ističe da bez obzira na istraživanje ne smeju da se zaborave spoljni stresori.

- Što je veći pritisak na pojedinca to je njegova seksualna želja manja. Posao, manjak vremena, fizičke i mentalne smetnje su ubice želje. Zapravo, tridesete trebalo bi da budu period kada su ljudi najviše u dosluhu sami sa sobom, iz čega proizilazi da su spremni da traže šta žele. Međutim, stres kao najčešća i najveća bolest modernog doba nije blagonaklona prema tridesetogodišnjacima.

Oni se najčešće susreću opsesivnim i anksioznim mislima zbog neprestane brige - posao, karijera, egzistencija, strah od usamljenosti itd. Opet, to je jedan deo njih, drugi, kao i u istraživanju daleko su više u kontroli, dodaje Radović.

Zrelije mudrije

Postoji milion neslanih šala na račun zrele populacije i seksualnih odnosa, ali naša sagovornica kaže da "zrelost znači mudrost".

- S obzirom na to da u praksi sam radila sa bračnim parovima, dve anegdote su mi ostale urezane u pamćenje. U oba slučaja su u pitanju parovi u kasnim četrdesetim. U prvom slučaju muž je povodom nedostatka seksualne intimnosti kratko prokomentarisao: "Lakše mi je da istovarim tri kubika drva", a ovaj drugi je kratko rekao: "To nije to".

E, sad, da li to znači da je njihova seksualna aktivnost loša. Trenutno da, ali koliko god opaske bile možda duhovite iza toga se krije da ga žele, ali ne u trenutnoj zajednici. Kako su seanse tekle došli smo do toga - problem nikada nije bio sam čin, već da li im on odgovara i odvija se na način na koji to žele.

Čime se opet vraćam na ovo istraživanje Nacionalnog centra za biotehnologiju, nije dobar seksualni život ako je čest, već ako je ispunjen onako kako pojedinac oseća. Parovi koji su duže zajedno mogu da pomisle da nemaju tako često odnose kao pre, ali da kad ga imaju njim su zadovoljni. Zrelost jeste mudrost i sa njom je i seksulani život bolji - zaključuje Radović.

