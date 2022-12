PUŠIO SAM DVE PAKLE DNEVNO I NISAM PRESTAJAO DA KAŠLJEM: Očistio sam pluća na prirodan način uz pomoć biljaka!

Mirko. S iz Novog Sada propušio je još u ranoj mladosti. Već sa 14 godina sam počeo da “fućkam” par cigareta dnevno, kaže Mirko. Posle izvesnog vremena, kao što najčešće biva, počeo sam da pušim, čak i do 2 paklice cigareta dnevno! Svako jutro sam imao redovan pušački kašalj, smanjenu fizičku snagu, a zimi mi je bilo hladnije nego inače, verovatno zbog loše cirkulacije uzrokovane pušenjem.

Jednoga dana dok sam bio na poslu, video sam da moj kolega pije neke biljne kapi. Pitao sam ga šta je to, a on mi je rekao da su to Bio-Teo biljne kapi za srce koje je počeo da pije pre par meseci, i da se od njih sjajno oseća. Kada sam došao kući, pogledao sam malo sajt proizvođača i video sam da imaju i biljni komplet za pluća. Izučio sam malo šta je i od čega se sastoji:

Rešio sam da probam jedan paket i počeo sam da pijem po uputstvu:

I već posle nedelju dana sam krenuo da iskašljavam šlajm, pluća su počela da se čiste. Vremenom je bilo sve bolje i bolje. Vratio mi se dah i snaga, dobio sam volju i smanjio sam svoje dnevne potrebe na par cigareta dnevno, čisto uz kafu i druženje. Daleko se bolje osećam i planiram da počnem da pijem i Bio-Teo biljni komplet br. 1 za kardiovaskularni i nervni sistem, kako bih osnažio svoje srce i poboljšao cirkulaciju u hladnim zimskim danima.

foto: Promo

foto: Promo

foto: Promo

foto: Promo

Šta kažu o ovim kapima korisnici putem društvenih mreža?

BIO-TEO KOMPLET BR. 6 ZA PLUĆA I DISAJNE PUTEVE

foto: Promo

Čisti pluća i bronhije od nakupljenog sekreta

Olakšava iskašljavanje i izbacivanje šlajma

Rastvara i smekšava sluz

Pomaže kod angine, bronhitisa i traheitisa

Smiruje suvi, nadražajni i pušački kašalj

Olakšava kašalj, pomaže kod astme i upale pluća

Olakšava tegobe HOBP (hroničnog oboljenja pluća)

Pomaže kod nadutosti pluća (emfizem) i kod katara pluća

Smanjuje promuklost, upale ždrela i laringitisa

Ukoliko imate alergijski bronhitis ili astmu, tj. sklonosti ka alergijama na prašinu, dim, hranu itd. savetujemo vam da uz komplet br. 6 za pluća obavezno koristite i kapi br. 16 ImunoDetox.

Cena Bio-Teo biljnog kompleta br. 6 za pluća i disajne puteve iznosi:

- 2340 rsd za Srbiju, - 39 KM za Bosnu i Hercegovinu - 19€ za Crnu Goru i ostatak sveta

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

Klikom OVDE pogledajte celokupan asortiman prirodanih preparata za zdravlje.

ŠTA OVAJ KOMPLET SADRŽI I ZAŠTO JE TAKO DOBAR?

BIO-TEO BILJNE KAPI BR. 16 - Alergije, imunitet, detoks, krvna slika

foto: Promo

Za jačanje imuniteta

Protiv alergija

Dopuna uz komplet za pluća u slučaju astme ili alergijskog bronhitisa

Pomaže kod anemija (malokrvnosti)

Za detoksikaciju čitavog organizma

Poboljšava krvnu sliku

Cena Bio-Teo biljnih kapi br. 16 – Imunodetox iznosi: - 1200 rsd za Srbiju, - 24 KM za Bosnu i Hercegovinu - 10,5€ za Crnu Goru i ostatak sveta

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

* Klikom OVDE pogledajte celokupan asortiman prirodanih preparata za zdravlje.

VIDEO IZJAVE KORISNIKA:

(Promo)