MISLILI SU DA JE ŽLEZDA: Voditeljka Slagalice 2 PUTA pobedila TUMOR! Kad je pitala doktora ZAŠTO SE VRATIO, odgovor ju je OSVESTIO

Milica Gacin, voditeljka najdugovečnijeg kviza kod nas, "Slagalica", morala je svojevremeno da se na određeno vreme povuče s malih ekrana zbog bolesti. Njoj je naime bio dijagnostikovan tumor dojke.

Voditeljka nikada ne priča o privatnom životu, te se o njemu gotovo ništa i ne zna u javnosti. Ipak, kada je u pitanju bolest s kojom se na sreću izborila, napravila je izuzetak, te je s javnošću podelila kako je izgledala njena borba s tumorom na dojci.

- Prvi put sam otkrila dobroćudni tumor pred porođaj sa mlađom ćerkom Hanom, koja sada ima 14 godina. Doktori su mislili da je mlečna žlezda, ali kako se ona nije povukla ni posle dva meseca, pozvala sam doktora i predložio je da ukloni tumor. Iako su me mnogi savetovali da ništa ne diram, ipak sam poslušala doktora - ispričala je svojevremeno Gacin u intervjuu za magazin "Gloria". Međutim, tumor se nažalost vratio, zbog čega je ponovo morala na operaciju:

- Posle druge operacije sam pitala doktora zašto mi se to desilo, a on je odgovorio: "Zato što se nerviraš". Potpuno staloženo mi je ispričao da se ne vredi nervirati jer tada u telu dolazi do disbalansa hormona i moje grudi odreaguju tako - ispričala je voditeljka ne krijući da joj je život u određenim trenucima bio veoma stresan.

Jedan od teških perioda sa kojim se suočila jeste i onaj kada ju je tadašnji suprug sasvim iznenada i neočekivano ostavio.

Ipak, bolest, kao i celokupna životna situacija, nisu uspele da izbrišu prepoznatljivi osmeh Milice Gacin, te se hrabra voditeljka vratila na male ekrane, a na društvenim mrežama često pruža podršku onima kojima je potrebna.

