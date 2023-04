IMAO SAM DIJABETES I SRČANE PROBLEME: Uspešno sam se izlečio uz pomoć prirode na ovaj način!

Za BIO-TEO Centar znam već 20 godina – kaže Jan H. (61), penzioner iz Kovačice. – Tada sam, zahvaljujući BioTeo kompletu br. 2 stabilizovao šećer.

Zbog toga imam veliko poverenje u njihove proizvode, i kada su me sustigli zamor i nepravilan rad srca, bez razmišljanja sam poručio komplet za pravilan rad srca, poboljšanje cirkulacij i ublažavanje stresa.

Popio sam tri ova kompleta. Sada sam dobro, ojačao sam, šetam svako veče po pet, šest kilometara. Rad srca se regulisao već posle prvog kompleta, mnogo sam se bolje osećao, nekako kao da mi je pristizalo više snage i volje. Pohvalio sam se svima, pa su mi prijatelji prihvatili ove kapi. Danas mi je lakše da sve uradim nego pre, i najviše me raduje to što mi se čini da sam na vreme reagovao i počeo da pijem komplet za srce, jer da to tada nisam uradio, siguran sam da bih sebi ugrozio zdravlje – kaže naš sagovornik.

BIO-TEO BILJNI KOMPLET - PRIRODNA REGULACIJA ŠEĆERA U KRVI

Pomaže kod povišenog šećera u krvi

Ostvaruje povoljan efekat na zdravlje pankreasa, kao i gastrointestinalnog i digestivnog trakta

Štiti krvne sudove kod dijabetičara

Reguliše nivo šećera i ne dozvoljava nagle skokove usled stresa i nakon obroka

Štiti od pojave pušačke noge i odumiranje udova

Ublažava simptome dijabetesa: umor, zamućen vid, razdražljivost, često mokrenje…

Cena Bio-Teo biljnog kompleta br.2 za regulaciju šećera prirodnim putem iznosi 2340 rsd za Srbiju, 39 KM za Bosnu i Hercegovinu i 19€ za Crnu Goru. Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

BIO-TEO BILJNI KOMPLET ZA KARDIOVASKULARNI I NERVNI SISTEM

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju)

Pomaže kod aritmije, bola u grudima, angine pektoris

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića)

Otklanja posledice infarkta

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca

Poboljšava cirkulaciju i čisti krvne sudove (reguliše holesterol i trigliceride)

Reguliše pritisak

Cena Bio-Teo biljnog kompleta br. 1 za kardiovaskularni sistem iznosi 3470 rsd za Srbiju, 59 KM za Bosnu i Hercegovinu i 29€ za Crnu Goru.

Porudžbinu izvršite pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana ili online klikom OVDE.

Kod veoma visokog LDL (lošeg holesterola) preporučujemo vam da koristiti i Bio-Teo kapi br. 63 za jetru u kombinaciji sa ovim kompletom. Pogledajte specijalnu ponudu za ova 2 proizvoda zajedno KLIKOM OVDE.

ŠTA OVAJ KOMPLET SADRŽI I ZAŠTO JE TAKO DOBAR?

Bio-Teo biljne proizvode su prepoznali brojni lekari iz regiona. Poslušajte mišljenje jednog od njih:

VIDEO IZJAVE KORISNIKA:

KAKO SE REŠITI VISOKOG HOLESTEROLA?

