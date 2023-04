MARKO (25) JE PRIMETIO 3 CRVENE TAČKICE NA VRATU: Mislio da je prolazna reakcija, a četvrtog dana je krenula temperatura 40!

Već znamo da se u našem narodu često kaže da kad neko dete u okolini ima boginje, svi treba svoju decu da odvedu tamo kako bi se i oni zarazili i preležali ih dok su mlađi, jer što si stariji to ti teže padne ovo stanje. Jedan momak je i dokaz za to, s obzirom na to da je varičele, odnosno ovčije boginje, zapatio sa punih 25 godina.

Marko R. je ispričao da je prvo primetio dve, tri crvene tačkice na svom vratu, za koje je mislio da su bubuljice od skraćivanja brade, ili neka obična reakcija i da nije ništa.

- Sutradan ujutru sam primetio još dve, tri na grudima, opet zanemarljiv broj i mislio sam da nije ništa. Taj dan sam otišao, odradio trening, sve super, dobro sam se osećao, a uveče sam otišao na šišanje. Tokom šišanja sam osetio da mi je frizer zakačio na glavi nešto, i kada sam došao kući, skinuo sam se da se kupam i video sam da se to proširilo. Sad ih je već bilo desetak komada po celom telu, ističe on.

foto: Profimedia

Tu je već, kako kaže, posumnjao da se radi o boginjama, ali pustio je da situacija prenoći,

- To jutro, znači treći dan, sam već video 20, 25 komada i poslao sam drugu koji radi u bolnici fotografiju, i pitao sam da li su ovo boginje, što mi je on potvrdio. Poslao je sliku zatim svojoj mami koja je pedijatar i ona me je pozvala na pregled.

Kada je obavljen pregled, ona je instant potvrdila da se radi o varičelama,na šta je i Marko posumnjao jer su te "bubuljice" delovale kao plikovi. Doktorka mu je rekla da dve do tri nedelje uglavnom traje period oporavka, a dve nedelje je preporučeno strogo mirovanje i da ne ustaje iz kreveta.

- Ja sam se u tom trenutku dobro osećao, pa sam je pitao da li je potrebno toliko mirovanja i da li sam zarazan. Rekla mi je da sam zarazan još dva, tri dana možda, ali da se ne šalim jer ću imati temperaturu 40, a imunitetu treba šest meseci nakon da se oporavi.

- Dok mi je sve to govorila, ja sam mislio kako mi nije ništa, da iskuliram ta dva, tri dana i onda ću polako. Super sam se osećao. Međutim, četvrti dan se još to proširilo i tokom svake noći poduplao bi se broj boginja, a onda su počele da mi iskače i po licu. Izgledale su kao čvoruge sa plikovima na vrhu. I po kosu, i po desnima, u ušima isto...

Mazao se tečnim puderom da me ne svrbi, nije imao nekih prevelikih problema jer se redovno mazao i, kako kaže, kupao se samo vodom bez sapuna svaki put kada bi ga zasvrbelo jako.

foto: Profimedia

- Četvrti, peti dan počela je temperatura. Tri, četiri dana sam na svakih sat vremena imao temperaturu skoro 40, a nekad i 40. Teško sam je jako skidao, noću sam se budio zbog toga i imao sam jake glavobolje kojima ništa nije pomagalo.

Velika preznojavanja, u toku noći se po tri, četiri puta presvlačio, a krevet bi ceo bio mokar.

- Dok sam imao temperaturu, tokom tih dana nisam imao apetit uopšte. Prvi dan sam pojeo samo tanjir supe čisto zbog lekova, drugi dan sam pojeo jedan tost sendvič, treći dan isto. Tek tamo četvrti dan sam možda malo više jeo, ali uglavnom jedan obrok u toku dana, ispričao nam je Marko.

Posle su boginje počele malo da se gnoje, ne sve, ali dosta njih, pa su prešle u fazu krastanja. A, kako su kraste počele da se pojavljuju, nakon par dana počele su same i da otpadaju.

- Sad je već prošlo dve nedelje kako sam ozdravio, ali i dalje imam fleke od krasti. Nisu sve prošle, a verovatno neće sve ni proći, ostaće mi sigurno ožiljci iako se nisam češao, istakao je Marko R.

Kurir.rs/Blic Žena

Bonus video:

