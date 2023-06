NEPROCENJIVI SAVETI ZA LETO: Gastroenterolog otkrio suplemente koje treba uzimati SVAKODNEVNO: U ovim namirnicama ih ima najviše

Leto je doba godine koje obiluje zdravim plodovima, a ako samo jedan obrok na dan zamenite voćem, povrćem ili voćnim napitkom, osećaćete se energičnije i poletnije, a pritom ćete imati i vitku liniju. Kad su temperature visoke, organizam treba rashladiti, pa je logičnije da posegnemo za rashlađujućom voćkom i svežim napitkom nego otežavati sebi teškim i masnim obrocima.

Prof. dr Vojislav Perišić, gastroenterolog dao je mišljenje u emisiji Puls Srbije o tome kako se treba ophoditi kada je reč o ishrani i zdravim i zdravijim letnjim navikama.

Sočivo, pasulj, soja, tofu, Perišić je počeo da nabraja zamene za meso, koje su korisne, kada počnu velike vrućine.

- Ko voli tofu da jede, iako nije ukusan, on je jako mnogo koristan. Belančevine mogu da zamene animalne proteine. Riba, ona je manje masna, brže se vari i vrlo je korisna. Mi, ako ne unosimo llipide, sagorevamo naše mišiće. Meso obezbeđuje kvalitetne kalorije, ali ne smemo ni da grešimo i da unosimo ni previ[e mesa, ni previše ugljenih hidrata... - započeo je Perišić.

Hemikalije koje se dodaju u mesima simuliraju ukuse, posebno u mesnim prerađevinama...

- Ako meso stoji dva dana, gubi organoleptička svojstva, tada se dodaju razni ukusi. Pamtim dobro, u Velikoj Britaniji bio je mesar koji je meso koje je dopremljeno ujutru, uveče prodavao po nižoj ceni i time je zadržavao mušterije, ali je gubio nešto drugo. To se izgubilo, to poverenje i poštenje. Ima još jedna stvar. Treba uzimati i probiotike kao suplemente svakodnevno, da bismo povećali bakterije koje imaju antimikrobna dejstva. Najviše probiotika ima u kupusu. U njemu. već kada nikne, postoji velika količina laktobacilusa i onda on deluje probiotski na našu floru. Ja sam zapazio, to je moja mala tajna, počeo sam decu sa autizmom da lečim mega dozama probitoika! I mogu da vam kažem rezultati su spektakularni. Pitanje je sledeće: Šta probiotska bakterija pravi u crevima, a ide direktno u mozak? - pitao je Perišić, pa nastavio:

- Sveže voće i povrće zbog probiotskih bakterija dobri su za telesno zdravlje, duševno zdravlje i zdravlje creva... - rekao je.

Podsetio je gledaoce da voće i povrće mora temeljno da se pere, pa šta je đevđir i kako je njegova majka prala voće.

- U đevđir, cediljku, staviti voće i povrće i pustiti vodu da teče na njega 15 minuta. Tako ga operete. Treba jesti što više svežeg. Dobre su salate, od povrća i voćne. Od sokova, na primer, u nekim voćnim sokovima postoje i polioli poznate i poliolse - dijareje koje nastaju fermentacijom i to obično u kupovnim sokovima, oni imaju previše tih hemikalija. Samo sveže ceđeno voće - savetovao je Perišić.

Voditeljku je zanimalo koja je odgovarajuća količina dnevnog ispijanja kafe.

- Četiri pune šolje kafe je dozvoljeno, a možete i više ako vam prija! Jedan sastojak u kafi deluje kao probiotik u crevima. U espreso kafi je robusta - ona daje snagu, a arabika šmek. Mešavina treba da bude u razmeri 60 prema 40 odsto. Testirao sam sve domaće kafe kod nas, nijedna nije dobra! Najbolja kafa je u Kafeteriji. Neću reklamirati, ali oni imaju najbolju kafu iz svih krajeva sveta. Takođe, "Illy" kafa, italijanska kafa je najbolja. U Italiji su mi rekli da je to kafa Ilića - Ili - segedinskih Srba koji su doneli najbolju kafu u Italiju - otkrio je Perišić.

On je podržao i sladoled kao odličan za zdravlje.

- Imate odličnih visokokvalitenih sladoleda. Sladoled i fruktoza dižu raspoloženje na kraju obroka, uz kafu to je doping za naš mozak. Sjajno! Jedan veliki sladoled dnevno je sigurno dobro! - rekao je.

Odabrao je i podelio korisno iskustvo iz Japana.

-U Japanu se stalno pije čaj. I to najviše zelenog čaja koji se zove "Oč", oni su zdraviji, zbog anti TNF i možete da ga pijete koliko god hoćete - rekao je Perišić.

