KEMER, NEKAD I SAD: Popularno letovalište u Turskoj koje je uspelo da sačuva svoje prirodne lepote!

Pre samo dvadesetak godina, među nepreglednim plantažama stabala pomorandže, nazirala se tek po neka porodična kuća. Od pogleda zaštićen visokim i mirisnim borovima, smešten između toplog mora i hladnog planinskog pojasa, mirno je spavao Kemer Danas je, na samo četrdesetak kilometara od Antalije, još jedan važan turistički centar sa pregršt dobrih hotela, lepim plažama sa peskom ili šljunkom i veoma modernom marinom. Nesumnjivo jedno od najatraktivnijih letovališta u Antalijskoj regiji, i pored svog napretka i rasta, uspelo je da očuva svoje prirodne lepote i bogatstva, koja mu samo pomažu u privlačenju novih turista.

foto: Promo

Turska je svakako već godinama popularna destinacija za letnji odmor, a svako mesto je po nečemu zanimljivo i specifično na sebi svojstven način, pa tako i Kemer. Na turskom jeziku, ime ovog grada je reč koja označava pojas.Kemer je svoje ime dobio po reci koja protiče kroz njega stvarajući oblik pojasa. Na putu od centra grada do plaže, pored stabala pomorandže kojih ima na svakom koraku, nalaze se brojni parkovi, puno restorana, barova i kafića. Prava zona za opuštanje i odmor. Na pijacama, najbolje se upozna duh grada i običaji i navike lokalnog stanovništva. Pijačni dani u Kemeru su ponedeljak i utorak, a bogata i raskošna pijaca za svaku preporuku. Ne zaboravite nikako da se cenjkate, bez toga to nije to.

foto: Promo

Moderna marina, u kojoj su usidreni brodovi i jahte iz čitave Evrope, nalazi se između dve sjajne, potpuno međusobno različite, ali podjednako lepe plaže. Kemer se diči peščanom plažom, romantičnog naziva - Moonlight Beach, koja je dobila plavu zastavicu za čistoću vode. Sa druge strane marine, nalazi se šljunkovita plaža sa znatno dubljom vodom, ali ništa manje lepa za uživanje u kupanju i sunčanju. S obzirom na brojna borova stabla, koja prave fenomenalan prirodni hlad, boravak na plaži je prijatan i u vrelim letnjim mesecima.

foto: Promo

foto: Promo

Za sve kojima odmor ne predstavlja samo plažu i kupanje, Turska je odličan izbor, a i sam Kemer ima da ponudi nekoliko interesantnih lokaliteta u najbližoj okolini, koji će savršeno upotpuniti odmor.

Na planini Olympos, jedna od najpopularnijih atrakcija su večni plamenovi. Oni su goreli u prošlosti, a gore i danas. Vrhovno božanstvo planine Olympos je bio bog vatre Hefestus , pa je ovoj pojavi pripisivano i mitološko značenje. Ovi plamenovi gore u susednom selu i nazivaju se Chimaera. Himera je zapravo mitsko čudovište sa glavom lava, telom koze i repom zmije. Danas se naravno zna da je glavni uzrok ovih plamenova prirodni gas koji curi iz pukotina zemlje i zapaljiv je.

foto: Promo

Phaselis je antički grad do kog se može doći morem ili kopnom, a nalazi se u gradu Tekirova, na 2 km od centra. Prema jednom mitu, mesto se spominje još od 690 p.n.e. kada se pominje kao jedna od tri luke koje su osnovali kolonisti iz Argosa. Phaselis je 200 godina bio pod Persijom, do 344 godine p.n.e. kada prelazi u ruke Aleksandra Velikog. Aleksandar je toliko bio zadivljen lepotom ovog mesta da je odlučio da u njemu provede i zimu. Grad je bio na tako dobrom glasu, naročito za vreme Rimskog carstva, zbog dobre lokacije između Sirije i Grčke. Posetio ga je svojevremeno i Imperator Hadrian. Većina ostataka koji su do danas pronađeni je iz rimskog i vizantijskog perioda. Koliko je Phaselis bilo veliko i važno mesto, može se zaključiti po antičkom pozorištu, u kom je bilo 200 mesta za sedenje, a ukupan kapacitet 1500 posetilaca.

foto: Promo

Još jedna istorijska atrakcija u okolini Kemera je grad Olympos, koji je bio deo oblasti poznate kao Lykia, osnovane u helenističkom periodu. Olympos je bio veoma važan na samom početku nove ere. Ciceron ga je pominjao kao veoma bogat i grad pun umetničkih dela. Bio je jedan od šest vodećih gradova Likije. Grad je osnovan na levoj i desnoj obali reke koja se uliva u more, tako da je ova reka bila žila kucavica grada, koja je omogućavala trgovinu i transport sa mora u unutrašnjost. Grad su nemilosrdno uništavali pirati, čestim napadima i pljačkama. Venecija, Đenova i Rodos su se pobrinuli da u narednom periodu gradske zidine budu sve čvršće, kako bi odolevale napadima. Grad je ipak, definitivno napušten negde krajem 15. veka.

