MOKASINE OD 100% PRIRODNE KOŽE PO POVOLJNOJ CENI: Obradujte svoja stopala!

Etimološki gledano reč mokasine potiče iz indijanskog jezika Pohvatan, gde reč makasin označava cipelu. Mokasina je nastala u Severnoj Americi, a smatra se da su indijanska plemena razvili različite varijante mokasina, i to u skladu sa klimatskim i teritorijalnim uslovima.

Vremenom su mokasine “zarazile” i evropske narode. Bile su izuzetno popularne sve do pojave industrijalizacije. U doba tih procesa bile su skrajnute u suvenir šopove sve do Drugog svetskog rata. Posle Drugog svetskog rata ponovo su se vratile u modu. Od tada, pa sve do danas neizostavna su obuća u svakom cipelarniku, bilo muškom ili ženskom, a smatraju se jednom od najudobnijih cipela, kao i cipela pogodnih za kombinovanje.

Mi vam u nastavku predstavljamo jedne od najusavršenijih i ujedno najsavršenijih mokasina, i to onih italijanskih od 100 odsto prirodne kože. Italijani su poznati po sofisticiranom dizajnu, primamljivim bojama i kvalitetu, no ovom prolećnom kolekcijom mokasina za 2019. godinu nadmašili su sami sebe!

Landucci 802 Jeans model je kog krasi jednostavnost i klasičnost. Dostupan je u više boja, a idealan je za kombinovanje u svim prilikama. Možete da ih poručite po ceni od 5.490 rsd pritiskom OVDE ili na broj telefona 011/4420-502 radnim danima.

Landucci 802 Alfio/Blue zanimljiv je model ukrašen pertlom na vrhu. Mi vam ih nudimo u kombinaciji dve boje kraljevsko plavoj i crnoj. Možete da ih poručite OVDE ili na broj telefona 011/4420-502 radnim danima po ceni od 5.490 rsd.

U našem asortimanu nalazi se i nešto klasičniji model, u odnosu na prethodni, ukrašen pertlom, a nosi naziv Vittoria Bellini Walking 6070. Nudimo vam ga u kombinaciji dve boje svetlo plavoj i crvenoj. Možete da ih poručite OVDE po ceni od 5.990 rsd ili na broj telefona 011/4420-502 radnim danima.

Vittoria Bellini Walking 15 b predivan je klasični model od 100 odsto prirodne kože, intenzivne boje. Pogodan je za sve vrste odevnih kombinacija, a vaša stopala će da vam budu zahvalna i na udobnosti koju će da vam pruže. Možete da ih poručite OVDE po ceni od 5.990 rsd ili na broj telefona 011/4420-502 radnim danima. Dostupne su u dve boje u zelenoj i boji džinsa.

Vittoria Bellini Walking 15b Senape Ocher mokasine su klasičnog, ali opet upadljivog i efektnog izgleda. Ukrašene su pertlom u istoj boji. Možete da ih poručite OVDE po ceni od 5.990 rsd ili na broj telefona 011/4420-502 radnim danima.

