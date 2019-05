ANGINA PEKTORIS I BOLOVI U GRUDIMA KAO RUKOM ODNEŠENI: Evo šta je Perki pomoglo u borbi sa ovom bolešću

PERKU S. Iz Ivanjice dugo je mučila ANGINA PEKTORIS. Česti i jaki bolovi ispod grudne kosti i začepljenje pojedinih krvnih sudova u srcu, Perku su često vodili na razne klinike, gde je povremeno živela pod specijalnim aparatima. O tom periodu neizvesnosti i straha, Perkin suprug priča­:

– Na Internoj klinici u Beogradu su mi rekli da bi operacija bila veoma rizična. Zbog toga sam strahovao, od svakog njenog napada a nisam znao kako da joj pomognem. Dugo sam razmišljao da li da pokušam sa biljnim preparatima, ali me sprečavalo to sto se radilo o srcu. Da se radilo o nekom drugom oboljenju, lakše bi se odlučio. Međutim, na kraju sam shvatio da ćemo je izgubiti ako nesto još ne preduzmemo. Otišao sam u BIO-TEO centar i odneo njenu dijagnozu. Dugo sam razgovarao sam vlasnikom Centra, travarom Stevom Marićem. Uverio me da mojoj supruzi njegovi preparati neće naškoditi, savetujući komplet Antistres+Corvit+Cirkul. Ovaj komplet sadrži tri vrste kapi. Pridžavali smo se svih uputstava koje nam je Marić dao. Već posle nekoliko dana zapazio sam da se Perka manje zamara, pa smo nastavili sa ovim čudesnim kompletom biljnih tvorevina. Moja supruga se brzo oporavljala i ulazila u normalne tokove života na koje smo već bili i zaboravili. Danas je njeno stanje potpuno normalno, jer su Stevini preparati zaista učinili čudo.

Na sve ovo Stevo Marić (travar i osnivač/proizvođač Bio-Teo centra od 1988.) kaže: “Moja iskustva sa Antistres+Corvit+Cirkul kompletom su veoma pozitivna. Njega uzimaju najčešće srčani bolesnici i poslovni ljudi koji, zbog dinamike posla i nervne napetosti, dolaze u predinfarktna stanja. Ovaj komplet se može uzimati paralelno i sa redovnom terapijom. Moja iskustva su dobra.”

Jedan od najvažnijih ljudskih organa je srce. Svaki poremećaj njegovog ritma i automatskog rada je signal da sa ovim mišićem, koji inače raspolaže velikom energijom, nešto nije u redu pa se odmah treba obratiti lekaru.

Biljni komplet Antistres + Corvit + Cirkul koji sadrži 3 biljne tinkture i pije se 30 do 45 dana možete poručiti klikom OVDE, po ceni od 2880 rsd, ili pozivom na broj 011/4420-502 radnim danima.

Isporuka se vrši na teritoriji: Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Benefiti korišćenja biljnih formula ovog kompleta:

Pomaže kod aritmije, bola u grudima, angine pektoris

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju)

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića)

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca

Otklanja posledice infarkta

Poboljšava cirkulaciju i čisti krvne sudove (reguliše holesterol i trigliceride)

Reguliše pritisak

Ubrzava oporavak posle moždanog udara – šloga

BILJNE TINKTURE TRAVARA STEVE MARIĆA SPOJ SU ZNANJA, ISKUSTVA I LEKOVITOG BILJA KOJE SE SKUPLJA NA NAŠIM EKOLOŠKIM NAJČISTIJIM PROSTORIMA. TINKTURE SADRŽE I PO DESETAK VRSTA BILJA.

Za najbolji efekat se preporučuje konzumiranje barem 2 kompleta za redom.



Naše biljne kapi (tinkture) slobodno mogu piti osobe koje su operisane i/ili koje piju lekove. Biljni komplet za kardiovaskularni i nervni sistem "Antistres + Corvit + Cirkul" je registrovan i odobren od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije i ne postoje poznate kontraindikacije. Ono što je bitno kada se piju lekovi je da se terapija lekovima NE prekida dok vaš lekar na kaže suprotno, kao i da se napravi pauza od 30 do 60 minuta između korišćnjenja lekova i naših biljnih kapi (tinktura).

