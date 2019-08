NAJVEĆI STRAHOVI U VASPITANJU ĆERKI: U šta nam se ženska deca pretvaraju

Nedavno istraživanje pokazalo da većina devojčica već sa šest godina želi da bude seksi. Poprilično zabrinjavajuće, zar ne?



Vaspitanje ženske dece u današnje vreme, kad svi padaju pod uticaj estradnih zvezda i previše seksualnih medijskih poruka, veliki je izazov.



Zato vam, dragi roditelji, donosimo nekoliko veoma važnih saveta koji će vam pomoći da ih dobro usmerite u životu i ukažete im na prave vrednosti i prioritete.



Previše provokativne za svoj uzrast



Ne dozvolite da se devojčice od šest ili sedam godina oblače provokativno, ponašaju seksi i na taj način privlače pažnju suprotnog pola. To je vrlo opasno i u budućnosti bi im se moglo obiti o glavu.



Izgled važniji od pameti



Istraživanje je pokazalo da bi čak 50 odsto mladih devojčica radije pobedilo na takmičenju za mis nego osvojilo sportsku ili Nobelovu nagradu u bilo čemu. Roditelji, stavite prst na čelo i iskreno recite da li zaista razumete koliko je obaj problem uzeo maha?



Rijaliti zvezde kao uzori



Zbog neprimerenih naslovnih strana novina koje su pune golih žena, kao i sadržaja koji se prikazuje na televiziji, muzičkih emisija sa oskudno obučenim pevačicama i rijaliti programa u kojima su snimci seksa, opijanje i neprimereno ponašanje pred kamerama normalna stvar, devojčice odrastaju u takvom okruženju i počinju da veruju da su to prave vrednosti. One misle da društvo kod žene ceni jedino njen izgled, a to je veoma tužno i opasno.

- Pre svega, podstaknite svoju devojčicu na razmišljanje! Lepo je da s vremena na vreme pohvalite njen izgled, ali nemojte to konstantno raditi, već je umesto toga ponekad upitajte šta voli da čita, da li je nešto muči, ima li ikakvih problema... Nek vidi da vam je stalo do njenog mišljenja. I razgovarajte s njom o svemu i ukazujte na sve što je loše, ali im dajte jasan argument zašto je to tako.

- Bitno je da stalno ističete prave životne vrednosti i da im u svakoj situaciji budete dobar uzor. Slobodno pred njima iznesite svoje mišljenje o tretmanu žena u društvu, prokomentarišite kada vam se ne svidi izgled pevačice u nekom spotu i pitajte dete šta misli o tome kako biste znali u kom pravcu razmišlja.



- I ne zaboravite: ako vi gledate neprimerene TV programe i konstantno komentarišete izgled žena - devojčice sve to upijaju i dobijaju poruku da je izgled najvažniji. Naučite ih da na vreme shvate da je ono što im je u glavi važnije od onog što imaju u ormaru!



